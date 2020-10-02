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影／帥女警！嘉縣市首位女霹靂：信任隊友默契絕對安全
嘉義市警局霹靂小組日前特警戰技演練，首位上場、從5樓垂降而下的是1名「女霹靂」簡秀安，她也是嘉義市霹靂小組唯一女霹靂，擔任霹靂小組已經3年，她直言平時從體能、特技到戰技訓練紮實，參與實戰攻堅雖然緊張，但她信任隊友，透過默契、相互掩護，絕對可以安全完成任務。
30歲的簡秀安是嘉義縣大林人，從警已5年多，大學讀經濟系，因為喜歡運動有不錯體能，畢業後父親鼓勵她考公職，她自認體能不錯，朝警值努力順利考上警察特考班。
她說，畢業後先在嘉義市警局北鎮派出所服務，3年前參加「特殊警力任務訓練」甄選脫穎而出，到警政署訓練通過後，不僅涉及表現好，3000公尺也有13分多的成績，成為嘉義縣市第1位女性霹靂小組成員。
簡秀安說，擔任霹靂小組有機會參與更多挑戰，除了原本的手槍、步槍射擊訓練，還有衝鋒槍等武器訓練，還要學習垂降、攀降、攻堅等，都是以前沒機會接觸的訓練。
她坦言，第一次出任務攻堅時真的繃緊神經、有些緊張、擔心安全，但同仁總是不斷鼓勵、強調信任隊友，透過團隊合作、相互支援後順利完成任務，現在參與任何勤務，都能完全融入霹靂小組攻堅行動、完成任務。
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