影／中秋烤肉騎車載女友返家 高中生衝入魚塭1死1傷

台南市17歲陳姓高中生昨天深夜11時32分到安南區友人家中準備烤肉同樂，席間認識17歲黃姓少女，自告奮勇要載她返回家，途經公學路4段122巷轉彎處，疑車速過快直接衝入魚塭內，黃女抓住魚塭內水車呼救，陳則不見蹤影，三分局施姓偵查佐休假經過，聽到有人喊「救命」，立即報案搶救，黃女被救起僅輕微嗆傷，經1個多小時搜救，陳救起時已無呼吸心跳，送醫後仍不治。

台南市警三分局安佃派出所長祝岩說，陳在友人處認識黃姓少女，載她返家途中 ，經過該魚塭有個右轉處，可能車速過快，不慎直接衝入魚塭內，陳不幸溺斃，黃姓少女則受傷，並無生命危險。

案發後，三分局偵查佐施奕任休假經過，聽見有人呼喊「救命...」，他立即報案請求搶救，並進入魚塭內救援。「人命關天」他持手電筒指引搜救人員其落水處，與魚塭主人找來竹竿協助救援，然這起事故仍釀成1死1傷的悲劇。

陳的表哥接獲表弟友人通知，趕往現場，他說，表弟是騎家人機車外出，接到通知到場，了解狀況。他還調出表弟的臉書，找出照片供烤肉現場人員指認，及詢問機車車牌號碼供辨識。

現場人員安慰他尚未尋獲當事人不用太擔心，直至搜救人員找到溺水者，經確認後，原抱著一線希望也落空了。陳救起時已無呼吸心跳，隨後送往安南醫院急救後仍告不治。另黃女輕微嗆水，臉部擦傷，意識清醒，送安南醫院，並無大礙。