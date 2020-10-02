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合作警友站中秋節捐防彈背心外襯套 確保員警執勤安全

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市大台中警察之友會第三辦事處合作警友站，有感市警三分局合作派出所員警平時為轄區治、交安辛苦付出，特別於中秋餐會中，致贈30件防彈背心反光外襯予員警，另捐贈2台冷氣機改善辦公環境，讓員警直呼足感心。

合作警友站一直是合作派出所同仁最強力的後盾，總是處處為員警設想考量，於幕後義無反顧的支持，本次警友站站長王天實及顧問們為提升員警執勤安全，知悉員警執勤時勤務腰帶配備甚多，夜間出勤除穿著防彈衣外，須加穿反光背心。

特別添購30件防彈背心外襯套，將防彈衣及反光背心結合為一，實用性束帶插槽設計能掛戴應勤裝備，進而減少腰部負重壓力，亮螢光色外觀具警示效果，不論日間或夜間執勤均提升功能性及舒適性，更能確保同仁執勤安全。

警友站副站長賴進昌有感派出所內冷氣機老舊不堪使用，且值班台位置悶熱為冷氣出風口死角，常見員警汗流浹背堅守崗位，每每讓他看了既敬佩又不忍，此次也熱心捐贈2部冷氣機，汰換派出所不堪使用之舊冷氣機，提升員警的執勤辦公環境。

分局長張則誠及合作派出所所長林崎嵩於警友站中秋晚宴聯誼餐會上代表受贈，感謝警友站對於員警的關心及相挺，除讓員警執勤安全受到保障外，也鼓舞員警士氣，未來也將持續用心提供轄區居民安心的生活環境，也希望民眾能對於警方之努力繼續給予肯定及支持。

台中市大台中警察之友會第三辦事處合作警友站，有感市警三分局合作派出所員警平時為轄區治、交安辛苦付出，特別於中秋餐會中，致贈30件防彈背心反光外襯予員警。圖／警方提供
台中市大台中警察之友會第三辦事處合作警友站，有感市警三分局合作派出所員警平時為轄區治、交安辛苦付出，特別於中秋餐會中，致贈30件防彈背心反光外襯予員警。圖／警方提供
台中市大台中警察之友會第三辦事處合作警友站，有感市警三分局合作派出所員警平時為轄區治、交安辛苦付出，特別於中秋餐會中，致贈30件防彈背心反光外襯予員警。圖／警方提供
台中市大台中警察之友會第三辦事處合作警友站，有感市警三分局合作派出所員警平時為轄區治、交安辛苦付出，特別於中秋餐會中，致贈30件防彈背心反光外襯予員警。圖／警方提供

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