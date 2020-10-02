合作警友站中秋節捐防彈背心外襯套 確保員警執勤安全

台中市大台中警察之友會第三辦事處合作警友站，有感市警三分局合作派出所員警平時為轄區治、交安辛苦付出，特別於中秋餐會中，致贈30件防彈背心反光外襯予員警，另捐贈2台冷氣機改善辦公環境，讓員警直呼足感心。

合作警友站一直是合作派出所同仁最強力的後盾，總是處處為員警設想考量，於幕後義無反顧的支持，本次警友站站長王天實及顧問們為提升員警執勤安全，知悉員警執勤時勤務腰帶配備甚多，夜間出勤除穿著防彈衣外，須加穿反光背心。

特別添購30件防彈背心外襯套，將防彈衣及反光背心結合為一，實用性束帶插槽設計能掛戴應勤裝備，進而減少腰部負重壓力，亮螢光色外觀具警示效果，不論日間或夜間執勤均提升功能性及舒適性，更能確保同仁執勤安全。

警友站副站長賴進昌有感派出所內冷氣機老舊不堪使用，且值班台位置悶熱為冷氣出風口死角，常見員警汗流浹背堅守崗位，每每讓他看了既敬佩又不忍，此次也熱心捐贈2部冷氣機，汰換派出所不堪使用之舊冷氣機，提升員警的執勤辦公環境。