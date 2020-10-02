女子秋節連假與友攀虎山不慎扭傷 即刻救援7小時送下山

一名50多歲的女性登山客利用中秋連假與友人到苗栗縣泰安鄉攀登虎山，不料昨天上午11點多在虎山8號樁附近腳踝扭傷，難以行進或下山，苗栗縣消防局接獲通報，動員十多人趕往救援，在傍晚6點左右順利將傷患搬運到登山口，隨後送醫。

苗栗縣消防局指出，第5救災救護大隊泰安分隊值班人員昨天上午11點17分接獲勤務中心指派，有名登山客與友人一同至泰安鄉攀登虎山，但登山途中因不熟悉地形扭傷腳踝，亟需派員協助。

泰安分隊接獲報案後，集結消防及義消5人、山搜義消4人、救難協會8人，組成17人的救援隊，從虎山登山口入山搜救，下午1點時48分搜救人員找到腳踝受傷的女性登山客，先為她包紮固定並給予心理支持，等人員陸續抵達後，下午3點眾人以SKED捲式擔架固定傷患後，輪番搬運傷者下山，晚間6點08分抵達虎山登山口， 隨後由泰安消分隊救護車將傷患送往大順醫院就醫。