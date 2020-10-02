麥擱吵啊！環警監聯手 大肚山重機呼嘯而過幾乎成絕響

跑車、重機「求炫」改裝，過去不但台中最昂貴的住宅區七期豪宅區居民飽受困擾，以夜景聞名的大肚山望高寮、藍色公路也常有整群重機呼嘯而過，今年測過最高是重機達110分貝，居民飽受其害快抓狂，後在環警監聯合稽查加上科技執法下，明顯改善。

台中市環保局說明，在環警監聯合稽查加上科技執法等取締噪音車，噪音車有明顯下降的情況，以台中市大肚山藍色公路華山路攔檢告發件數看來，今年5月7件，到了7月二場分別降為1件 、3件，有逐月下降趨勢。

台中市南屯區春社里長李志洋說，台中市著名賞夜景為大肚山望高竂，連接藍色公路，每到晚上，尤其是假日，成群的重機車隊「轟隆、轟隆」呼嘯而過，每輛機車排氣管都比大支的，而且一晚上好幾場，重機族在山上開轟趴，苦的是永春南路沿線住戶大喊受不了。

他指出，很多住戶以為搬到此地因近山區圖清靜、養生，沒想到是惡夢開始，紛紛向市議員、里長陳情，警方也接到很多檢舉電話，近幾個月在台中市警方等單位在望高竂、藍色公路沿線聯合稽查下，今年五月還有重機上山，到了六、七月，可能是重機族聽到「風聲」，幾乎絕跡，民眾抱怨電話明顯少很多。

台中市政府過去罰過一輛千萬超跑馬莎拉蒂跑沿文心路呼嘯而過，發出噪音達99分貝，等同於地下鐵或營建工地發出的音量，沿線居民都被吵醒報警。

住七期的黃姓女子說，最受不了超跑半夜呼嘯而過，夜深人靜特別大聲，她就常在睡夢中被驚醒，為此戴耳塞睡覺。