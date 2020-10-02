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中秋夜少年騎車載女友衝入魚塭 少年救起時無心跳
中秋夜不平靜，台南市17歲陳姓少年深夜11時32分到安南區友人家中準備烤肉，都還沒開動，但因夜深，他騎機車載另名17歲的少女返回佳里住處，行經公學路四段122巷內，疑路況不熟，不慎連人帶車衝入魚塭內，少女抓住魚塭內水車，陳則不見蹤影，經友人報警後，隨即救起少女，輕微嗆水，經1個多小時搜救，少年救起已無呼吸心跳，施予心肺復甦術，後送安南醫院急救。
消防局救災救護指揮中心指出，少女輕微嗆水，臉部擦傷，意識清醒，送安南醫院，並無大礙。少年救起時已無呼吸心跳，隨即後送安南醫院急救中。
因為魚塭深達3米，陳雙載騎機車衝入魚塭內，少女抓住魚塭內水車，立即被救起，陳則不見蹤影，但消防局調派特搜分隊及救生艇、潛水人員下水搜救，且調派照明設備支援，經1個多小時搜救，才找到陳。
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