新北三峽重機擦撞小貨車 騎士傷重不治
新北市呂姓男子今天晚間7時許騎重型機車行經三峽區成福路時，與一輛小貨車擦撞。49歲的呂男受困貨車車底，被救出送醫急救仍傷重不治。警方將調查事故原因，釐清責任。
新北市政府警察局三峽分局表示，今天晚上據報，三峽區成福路某民宅前發生黃牌重機與廂型貨車發生擦撞車禍，立即派員前往協調救護、調查處理。
駕駛小貨車的周姓男子向警方供述，他在自家左轉成福路往三峽方向行駛至事故地點時，與騎重機的呂男發生碰撞。
車禍後，呂男當時受困小貨車車底，救護人員到達時，呂男已失去呼吸心跳，被救出後送往三峽恩主公醫院急救。醫師急救後，約於晚間8時22分宣告不治。
警方說，現場由三峽警分局交通分隊現場繪製交通事故圖處理，並調閱周遭路口監視畫面，進一步釐清。死者呂男依規定報請新北地檢刑事相驗。
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