新北三峽重機擦撞小貨車 騎士傷重不治

中央社 / 記者黃旭昇新北1日電

新北市呂姓男子今天晚間7時許騎重型機車行經三峽區成福路時，與一輛小貨車擦撞。49歲的呂男受困貨車車底，被救出送醫急救仍傷重不治。警方將調查事故原因，釐清責任。

新北市政府警察局三峽分局表示，今天晚上據報，三峽區成福路某民宅前發生黃牌重機與廂型貨車發生擦撞車禍，立即派員前往協調救護、調查處理。

駕駛小貨車的周姓男子向警方供述，他在自家左轉成福路往三峽方向行駛至事故地點時，與騎重機的呂男發生碰撞。

車禍後，呂男當時受困小貨車車底，救護人員到達時，呂男已失去呼吸心跳，被救出後送往三峽恩主公醫院急救。醫師急救後，約於晚間8時22分宣告不治。

警方說，現場由三峽警分局交通分隊現場繪製交通事故圖處理，並調閱周遭路口監視畫面，進一步釐清。死者呂男依規定報請新北地檢刑事相驗。

事故 重機

延伸閱讀

新北三峽登革熱 再傳2確診案例

又是五寮里筍園 三峽登革熱群聚今再增2例、已累計25人

中秋吃萬里蟹 新北消保官查2磅秤不符規定

拿回環狀線經營權 新北：9月21日已正式函文台北市

相關新聞

中秋夜少年騎車載女友衝入魚塭 少年救起時無心跳

中秋夜不平靜，台南市17歲陳姓少年深夜11時32分到安南區友人家中準備烤肉，都還沒開動，但因夜深，他騎機車載另名17歲的...

前中職投手 買嘉瑞車禍亡

曾是中華職棒兄弟象隊明星投手的買嘉瑞，前晚駕車行經台南市六甲區工研路下坡彎道，失控衝下邊坡下方近卅公尺果園，被壓在翻覆車...

超過60歲…6人登山 體力不濟被救下山

台中市一支廿八人登山隊前天由嘉義縣石山引水道出發，預計當天下午從玉山塔塔加登山口下山，但其中一半中途因體力不濟就折返，其...

殉職警公祭 陳家欽：編4億改善裝備

新北市板橋警分局警員呂進全廿三年前遭歹徒開車衝撞奪槍，近距離轟腦成植物人，上月十八日器官衰竭離世，年僅四十八歲；昨天舉行...

小男童趁父熟睡出外找母迷路大哭 桃警送回父嚇一跳

桃園市大園區4歲康姓男童日前趁他爸爸睡覺不注意，獨自外出要找他媽媽，卻不知他媽媽工作地點，結果在大園區街上迷路大哭，路人...

中秋意外！花蓮計程車倒車失控 撞烤肉人群3人送醫

中秋烤肉意外！花蓮市今天晚間8時許有一輛計程車，在花蓮市進豐街巷弄倒車時，突然失控衝撞人群，造成3人擦挫傷送醫，幸好生命...

台東男童騎腳踏車疑衝出 遭計程車擦撞重傷送醫急救

台東省道台11線今天下午發生男童騎腳踏車疑衝出巷口，遭計程車撞擊意外，男童身體多處擦挫傷，頭部重創，被緊急送往馬偕醫院急...

熱影像儀搭配共生面罩 雲林成功從火場救出受困老人

雲林縣西螺鎮光復西路一棟三樓民宅今天下午冒出濃煙，消防隊據報趕往救火，因傳出屋內有一名老人受困，消防員馬上戴上空氣瓶進入...

騎車肇逃！超速22公里被測速器拍下 照片成定罪鐵證

賴姓男子騎車在台2丙線，撞傷停等紅燈的陳姓騎士及妻子逃逸。事故地點附近路口監視器都未拍到賴的身影，但發生車禍後不到1分鐘...

中秋連假首日發生憾事 一名8旬老翁失蹤後溺斃

屏東縣政府消防局今天下午1時許，接獲民眾報案稱，東港後寮溪邊只看到家人的隨身物品，但不見人影，於是焦急報案。消防獲報後，...

桃園透天厝火警4人受困...阿嬤一度OCHA 電自行車惹禍？

桃園市平鎮區湧光路462巷一棟出租透天厝1樓今天下午發生火警，造成在2樓休息的一家4口被濃煙嗆傷，其中55歲鍾姓婦人一度...

俞家肉粽老闆開貨車違規迴轉致騎士斷魂 過失致死起訴

新北市石門區俞家肉粽店老闆俞姓男子，今年5月間在自家肉粽店前違規迴轉，貿然跨越槽化線，導致48歲黃姓大型重機騎士煞車不及...

熱門新聞

前職棒兄弟象球星買嘉瑞駕車翻覆 壓車下兩小時不治

疑是夫婦…愛河出口發現2浮屍嚇壞民眾 身體以繩索綑綁

遭爆偷吃成性還被揭獵豔細節 林東芳牛肉麵老闆出聲了

罕見！女子駕車闖平交道撞火車挨罰52000元 法院判撤銷

中秋連假首日清晨新店民宅火警 92歲老婦送醫宣告不治

「叫你們不要罷免聽不懂？」 女韓粉暴怒踹金爐慘了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。