聽新聞
test
0:00 / 0:00

小男童趁父熟睡出外找母迷路大哭 桃警送回父嚇一跳

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大園區4歲康姓男童日前趁他爸爸睡覺不注意，獨自外出要找他媽媽，卻不知他媽媽工作地點，結果在大園區街上迷路大哭，路人發現將他送到警方協尋，警方今天下午表示，康姓男童言語表達不清，三菓派出所員警帶著男童挨家尋找，在鄰居指引及男童描述，總算找到家，看見男童父親還在客廳熟睡，康父被搖醒才知兒子走失嚇一大跳。

康姓男童父親表示，他是做大夜班工作，白天時段幾乎在補眠，他妻子外出工作，原以為兒子在客廳玩，未料竟他熟睡偷跑出門，幸好路上遇到善心人士及警察協助，讓他兒子平安返家，十分感謝，他以後會多加注意，不會再讓兒子再偷跑出門。

桃園市大園4歲男童找媽媽，在馬路上迷路大哭，善心人送到警方，員警挨戶詢問送回家裡，他父親睡醒嚇一跳。圖／警方提供
桃園市大園4歲男童找媽媽，在馬路上迷路大哭，善心人送到警方，員警挨戶詢問送回家裡，他父親睡醒嚇一跳。圖／警方提供

延伸閱讀

汰換二行程機車6都第一 桃園決查報道路廢棄機車

桃園市工作職缺地圖推新功能 網頁能直接顯示最佳路徑

桃園2服務近20年特教老師 獲選優良特殊教育人員

竹圍漁港中秋連假爆人潮 桃警規畫4替代路線避塞車

相關新聞

中秋意外！花蓮計程車倒車失控 撞烤肉人群3人送醫

中秋烤肉意外！花蓮市今天晚間8時許有一輛計程車，在花蓮市進豐街巷弄倒車時，突然失控衝撞人群，造成3人擦挫傷送醫，幸好生命...

台東男童騎腳踏車疑衝出 遭計程車擦撞重傷送醫急救

台東省道台11線今天下午發生男童騎腳踏車疑衝出巷口，遭計程車撞擊意外，男童身體多處擦挫傷，頭部重創，被緊急送往馬偕醫院急...

熱影像儀搭配共生面罩 雲林成功從火場救出受困老人

雲林縣西螺鎮光復西路一棟三樓民宅今天下午冒出濃煙，消防隊據報趕往救火，因傳出屋內有一名老人受困，消防員馬上戴上空氣瓶進入...

騎車肇逃！超速22公里被測速器拍下 照片成定罪鐵證

賴姓男子騎車在台2丙線，撞傷停等紅燈的陳姓騎士及妻子逃逸。事故地點附近路口監視器都未拍到賴的身影，但發生車禍後不到1分鐘...

小男童趁父熟睡出外找母迷路大哭 桃警送回父嚇一跳

桃園市大園區4歲康姓男童日前趁他爸爸睡覺不注意，獨自外出要找他媽媽，卻不知他媽媽工作地點，結果在大園區街上迷路大哭，路人...

中秋連假首日發生憾事 一名8旬老翁失蹤後溺斃

屏東縣政府消防局今天下午1時許，接獲民眾報案稱，東港後寮溪邊只看到家人的隨身物品，但不見人影，於是焦急報案。消防獲報後，...

桃園透天厝火警4人受困...阿嬤一度OCHA 電自行車惹禍？

桃園市平鎮區湧光路462巷一棟出租透天厝1樓今天下午發生火警，造成在2樓休息的一家4口被濃煙嗆傷，其中55歲鍾姓婦人一度...

俞家肉粽老闆開貨車違規迴轉致騎士斷魂 過失致死起訴

新北市石門區俞家肉粽店老闆俞姓男子，今年5月間在自家肉粽店前違規迴轉，貿然跨越槽化線，導致48歲黃姓大型重機騎士煞車不及...

影／中職前投手買嘉瑞車禍身亡 檢警相驗抽血初判窒息

中華職棒前兄弟象隊投手買嘉瑞，昨晚開休旅車行經六甲區工研路時，在下坡轉彎路段失控衝出車道翻覆，同車同事受傷，但買嘉瑞在掉...

桃園也有「水產行小貨車」事件 女騎士遭逼車慘摔車？

桃園也發生「水產行小貨車事件」？網友在知名輕機車俱樂部粉團指出，一位女性朋友今天凌晨在桃園市平鎮區中豐路慢速騎著小阿魯，...

兩屁孩疑持滅火器噴灑路邊車輛 車輛受損警調車牌追人

新北市林口區佳林路56巷內一排車輛今天凌晨近5時許遭到兩名不明人士騎乘機車沿路噴灑不明粉末，警方獲報後前往查看，發現約有...

竹南國3南下中午6車追撞 中秋節車流一度回堵6公里

中秋節連續假期第一天，高速公路南下路段上午湧現車流，中午12點左右國道3號119.3公里苗栗縣竹南鎮路段，發生6輛車子追...

熱門新聞

前職棒兄弟象球星買嘉瑞駕車翻覆 壓車下兩小時不治

疑是夫婦…愛河出口發現2浮屍嚇壞民眾 身體以繩索綑綁

遭爆偷吃成性還被揭獵豔細節 林東芳牛肉麵老闆出聲了

改裝車擾民…科技執法抓噪音 新北告發315輛

罕見！女子駕車闖平交道撞火車挨罰52000元 法院判撤銷

中秋連假首日清晨新店民宅火警 92歲老婦送醫宣告不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。