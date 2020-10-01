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小男童趁父熟睡出外找母迷路大哭 桃警送回父嚇一跳
桃園市大園區4歲康姓男童日前趁他爸爸睡覺不注意，獨自外出要找他媽媽，卻不知他媽媽工作地點，結果在大園區街上迷路大哭，路人發現將他送到警方協尋，警方今天下午表示，康姓男童言語表達不清，三菓派出所員警帶著男童挨家尋找，在鄰居指引及男童描述，總算找到家，看見男童父親還在客廳熟睡，康父被搖醒才知兒子走失嚇一大跳。
康姓男童父親表示，他是做大夜班工作，白天時段幾乎在補眠，他妻子外出工作，原以為兒子在客廳玩，未料竟他熟睡偷跑出門，幸好路上遇到善心人士及警察協助，讓他兒子平安返家，十分感謝，他以後會多加注意，不會再讓兒子再偷跑出門。
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