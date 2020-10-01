中秋意外！花蓮計程車倒車失控 撞烤肉人群3人送醫

中秋烤肉意外！花蓮市今天晚間8時許有一輛計程車，在花蓮市進豐街巷弄倒車時，突然失控衝撞人群，造成3人擦挫傷送醫，幸好生命徵象都穩定。

花蓮縣消防局晚間8時12分接獲報案，報案人表示在進豐街113巷，有一輛計程車倒車迴轉時，誤踩油門，當時車輛後方正好有一群人在路邊烤肉，遭計程車衝撞，多人受傷。

新秀、花蓮等消防分隊趕往現場，將楊姓女子等3名傷者送往花蓮慈濟醫院救治，3人都是擦挫傷的輕傷，沒有骨折，生命跡象穩定。

現場監視器畫面顯示，當時計程車吳姓駕駛在巷弄內倒車，速度非常緩慢，先是撞倒後方一台機車，當時在場民眾出來邊察看提醒，邊扶起機車，此時吳男打開車門下車到一半，發現車子往後滑，趕緊回駕駛座，疑似把油門當作煞車，車子突然暴衝，把正在扶機車的男子連人帶車撞倒並衝撞人群。

警方對吳姓駕駛做酒測，沒有酒精反應，全案正由警方處理中。