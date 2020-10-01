熱影像儀搭配共生面罩 雲林成功從火場救出受困老人

雲林縣西螺鎮光復西路一棟三樓民宅今天下午冒出濃煙，消防隊據報趕往救火，因傳出屋內有一名老人受困，消防員馬上戴上空氣瓶進入火場，以熱影像儀逐樓查看房間內情況，果然在3樓濃煙的房內，找到83歲的老翁，趕緊為老人套上「共生面罩」，順利將老人平安救出火場，在場觀看的民眾一片叫好聲。

今天下午約1時許，雲林縣西螺鎮一民宅傳出火警，一名老人受困濃煙中無法逃生，消防員火速進入火場，以熱影像儀逐間臥房的門外感應房內是否有生命跡象，果然在3樓一房間內發現老人。

當時濃煙大，消防員衝進房內馬上為老人套上「共生面罩」並供應氧氣，合力將老人從房內抬出，順利救出83歲的曾姓老翁，因只受輕微嗆傷仍在醫院休養中。消防隊也很快將火勢撲滅。對於熱影像儀和共生罩發揮功能，順利救出老人逃過一劫贏得掌聲。

消防局災害搶救科長吳宏毅指出，「共生面罩」可讓濃煙中的患者受到保護，搶救時先將面罩罩住患者頭部，再與消防員「共享」空氣瓶的空氣，避免患者一直吸入濃煙，是緊急救援的好器材。