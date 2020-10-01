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非行，飛行x逆風少年影響力特展：不只是展覽，更看見生命的重量！

撰文 / 李婉婷

「對我來說，逆風不是一個劇團，而是陪伴孩子們的家。」逆風劇團共同創辦人陳韋志說。成瑋盛、邱奕醇、陳韋志三個在台北市大同區土生土長的大男孩，曾是社區令人極為頭痛的問題少年，於2015年創立了全台灣第一個以高關懷少年組成的「逆風劇團」，陪伴無數個特殊境遇的青少年，以各種形式拉孩子一把；2020年，逆風再次以非行少年（註1）為主角，將在這社會角落醞釀五年的故事，藉由「非行，飛行」逆風少年影響力特展，於9月30日在松菸文創園區真實上演！

劇團的大門從來不鎖，永遠為孩子開門。 圖／逆風劇團提供
劇團的大門從來不鎖，永遠為孩子開門。 圖／逆風劇團提供

重現街頭與衝突，讓生命更靠近生命

此次特展中，共分少年現狀、戲劇、少年事件簿、深夜陪伴、教育、青銀共創、公益、環島、繼往開來等九大展區，逆風專案經理鐘皓宇表示，既然是劇團，就讓展覽回歸到戲劇狀態，整個展場設計的概念像是一幕幕舞台劇，也是少年們的人生歷程，遇到的問題、發生的事情、如何解決、未來會走到哪裡等起承轉合。事件、人物、衝突的劇情鋪排，觀眾可透過文字、照片、影像裝置、甚至是實體物件等不同的藝術視角去接近這些年輕生命的真實樣貌。鐘皓宇說：「以前逆風最常做的不是演戲，是去街頭、公園找孩子，其實街頭是這些少年最常待的地方。」為讓生命更靠近生命，第一節少年現狀展區中，除了探討相關社會議題外，也重現了他們曾生活過的空間，甚至融合街頭「噴漆」藝術，展出由少年們構圖後藝術家延伸的噴漆創作，充滿臨場感的設計令人深刻體驗非行少年從何而來。

由少年們構圖後藝術家延伸的噴漆創作作品，也會在展覽中展出。 圖／逆風劇團提供
由少年們構圖後藝術家延伸的噴漆創作作品，也會在展覽中展出。 圖／逆風劇團提供

陳韋志也分享道，「少年事件簿」則是逆風最特別、也獨一無二的內容，有別於一般制式個案檔案，這些隨筆紀錄講述著每個發生衝突的現場，第一直覺所觀、所感，它比較像是一本故事書，這些紀錄裡包括到酒店、到幫派大哥家，幫助求救於我們的孩子脫離出來的過程，每個事件都是攸關生死。」屆時展覽將以投影方式呈現，觀展者可拿著事件簿到投影機前細細閱讀，另外，展區內亦會安排幾位如今已成年且狀態良好的當事者，親自分享各自的人生故事，與觀眾進行更多現場互動，陳韋志進一步解釋：「學校、法院、青少年中心等機構往往只在白天運作，但孩子們發生事件的時間多半是深夜，我們期待藉著這樣的展出方式，讓更多人正視台灣社政系統的落差。」

陪伴青少年的事件簿內記錄著各種社會不為人知的真實面貌，陳韋志說道：這些太真實、太令人無法相信，卻是每日每晚在發生。 圖／逆風劇團提供
陪伴青少年的事件簿內記錄著各種社會不為人知的真實面貌，陳韋志說道：這些太真實、太令人無法相信，卻是每日每晚在發生。 圖／逆風劇團提供

家與陪伴，無所不在！

2015年逆風劇團成立時，不像一般劇團有舒適的排練場與辦公室，陳韋志回憶起以前，「過去我們有很長一段時間都是在公園、天橋、屋頂聊夢想、討論事情、和排戲，所以很靠天吃飯。」直到2018年，劇團得到一筆獎金，即使三人都負債創業，但他們仍堅持用獎金租下延平北路一處固定空間，才得以有遮風避雨的安所，他說：「我們知道流浪的苦，也想實現當初的期望－給孩子一個舒適的地方，這裡不單是排戲，還可以提供他們安全，而且劇團的大門從來不鎖，永遠為孩子開門。」如同劇場導演在舞台正式開演前，會進行等比例模型的模擬舞台，特展中也將打造1:25劇團空間模型，讓觀眾更清楚看見這些曾經排練，以及孩子們聚在一起的空間。

天橋下曾是逆風劇團最常去的排練區，團長笑稱這裡不怕曬不怕雨。 圖／逆風劇團提供
天橋下曾是逆風劇團最常去的排練區，團長笑稱這裡不怕曬不怕雨。 圖／逆風劇團提供

藉由這次展覽，逆風劇團期待帶給大家三件事；一是希望觀展者歸零，以最真實、最天真的角度與心態看待展出；二是當走出展場，撕下對非行少年的標籤，如果可以好，誰想要變壞？；最後，在撕下標籤後，期盼更多人加入參與陪伴的行動。陪伴是無止盡的漫漫長路，非行，飛行特展就像是這些孩子的人生歷程，承載著起承轉合，每一幕都缺一不可，為親手拼湊出這一幕幕的舞台，劇團團員更是沒日沒夜地趕工製作，展板、桌椅、櫃子等道具的鋸裁、敲釘、彩繪都是策展人帶領孩子們一步步合作完成，展覽裡更多的故事與細節都藏在其中，9月30日起等你一起看見更多的不一樣。

展覽的展版都是逆風劇團的成員青少年們一起共同製作。 圖／逆風劇團提供
展覽的展版都是逆風劇團的成員青少年們一起共同製作。 圖／逆風劇團提供

註1：非行，指違反法律與社會道德的行為。非行少年，依據少年事件處理法之規定，12歲以上未滿18歲之少年，有犯罪行為或犯罪之虞者，成為觀護處分之對象。

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