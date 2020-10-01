影／路邊臨停驚魂記！醉男強拉車門又扯雨刷 嚇壞女駕駛

新北市廖姓男子昨天飲酒後與友人一起徒步返家，廖男疑似酒後失控，出手拉扯一輛路邊臨停汽車車門及雨刷，車上女駕駛被突如其來的舉動嚇到，連忙開車離去，警方接獲路人報案迅速趕抵，只剩廖男與兩名友人在場，其友人幫忙道歉緩頰，還攔計程車送他回家，才結束這場街頭鬧劇。

45歲廖姓男子昨晚10時許，與友人聚餐飲酒後，從新店區安康路1段徒步返家時，經過一輛打雙黃燈路邊臨停的汽車，廖男疑似酒醉發酒瘋，突然猛拉汽車車門把手，還出手拉扯雨刷。

廖男的舉動嚇壞坐在車上，等侯下車到提款機領錢友人的駕駛林姓女子，還好車門有上鎖，沒被廖男打開車門，正巧其友人領完錢回來，林女讓友人上車後迅速駕車駛離。

新店警方接獲民眾報案迅速趕抵現場，僅剩廖男和兩名友人還留在現場，遭騷擾的汽車已早一步離開，友人指稱黃男喝多了，替他道歉並緩頰，還攔了計程車送黃男返家，警方事後調閱監視器畫面，循車號連繫上林姓女車主並告知相關權利後，因林女表示不願提出告訴，結束一場街頭鬧場。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康