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影／路邊臨停驚魂記！醉男強拉車門又扯雨刷 嚇壞女駕駛

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市廖姓男子昨天飲酒後與友人一起徒步返家，廖男疑似酒後失控，出手拉扯一輛路邊臨停汽車車門及雨刷，車上女駕駛被突如其來的舉動嚇到，連忙開車離去，警方接獲路人報案迅速趕抵，只剩廖男與兩名友人在場，其友人幫忙道歉緩頰，還攔計程車送他回家，才結束這場街頭鬧劇。

45歲廖姓男子昨晚10時許，與友人聚餐飲酒後，從新店區安康路1段徒步返家時，經過一輛打雙黃燈路邊臨停的汽車，廖男疑似酒醉發酒瘋，突然猛拉汽車車門把手，還出手拉扯雨刷。

廖男的舉動嚇壞坐在車上，等侯下車到提款機領錢友人的駕駛林姓女子，還好車門有上鎖，沒被廖男打開車門，正巧其友人領完錢回來，林女讓友人上車後迅速駕車駛離。

新店警方接獲民眾報案迅速趕抵現場，僅剩廖男和兩名友人還留在現場，遭騷擾的汽車已早一步離開，友人指稱黃男喝多了，替他道歉並緩頰，還攔了計程車送黃男返家，警方事後調閱監視器畫面，循車號連繫上林姓女車主並告知相關權利後，因林女表示不願提出告訴，結束一場街頭鬧場。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市黃姓男子昨晚疑似酒醉強拉路邊臨停汽車車門又扯雨刷嚇壞汽車女駕駛，警方獲報趕抵時汽車已離開現場，且事後經警方連擊也不願提告。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子昨晚疑似酒醉強拉路邊臨停汽車車門又扯雨刷嚇壞汽車女駕駛，警方獲報趕抵時汽車已離開現場，且事後經警方連擊也不願提告。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子昨晚疑似酒醉強拉路邊臨停汽車車門又扯雨刷嚇壞汽車女駕駛，警方獲報趕抵時汽車已離開現場，闖禍的廖男也由友人攔計程車送返家。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子昨晚疑似酒醉強拉路邊臨停汽車車門又扯雨刷嚇壞汽車女駕駛，警方獲報趕抵時汽車已離開現場，闖禍的廖男也由友人攔計程車送返家。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子昨晚疑似酒醉強拉路邊臨停汽車車門又扯雨刷嚇壞汽車女駕駛，警方獲報趕抵時汽車已離開現場，且事後經警方連擊也不願提告。記者王長鼎／翻攝
新北市黃姓男子昨晚疑似酒醉強拉路邊臨停汽車車門又扯雨刷嚇壞汽車女駕駛，警方獲報趕抵時汽車已離開現場，且事後經警方連擊也不願提告。記者王長鼎／翻攝

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