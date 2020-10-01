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騎車肇逃！超速22公里被測速器拍下 照片成定罪鐵證

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

賴姓男子騎車在台2丙線，撞傷停等紅燈的陳姓騎士及妻子逃逸。事故地點附近路口監視器都未拍到賴的身影，但發生車禍後不到1分鐘，相隔700公尺的測速照相機，拍到賴騎車超速22公里照片，成為法官定罪證據，依傷害罪判賴4月徒刑，可易科罰金；又依肇事致人傷害逃逸罪判刑1年2月，定讞要入獄。全案可上訴。

基隆地院判決指出，賴男去年5月26日下午3點15分左右，赤裸上身騎機車沿台2丙線平溪往雙溪方向行駛，行經指標16.3公里平林路段疏未注意，從左側近身超越陳男搭載妻女，見綠燈正要起步的機車時，機車右側先擦撞陳妻左腳踝，再擦撞陳男左手肘、左小腿，造成兩人受傷。

賴男肇事後未停車查看對方是否受傷，採取必要救護措施及等候警方到場釐清責任，離開現場。

陳男跟員警說，停等紅燈時左側有台轎車，當紅燈快要轉成綠燈時，1輛機車從他的機車和轎車間快速騎過去，撞傷他和妻子。肇事者沒穿上衣、穿短褲，時速約80公里。

警員調閱接近事故地點2支路口監視器都無錄影，更遠處的監視器則未看到發現符合陳男所稱的肇事者。後來調閱距事故地點約700公尺的測速照相機，拍到賴男騎車時速82公里超速畫面，通知到案說明，警詢後送辦，基隆地檢署偵查後，認定罪嫌起訴。

賴男否認肇事逃逸，辯稱當天有在台2丙線騎車，但自撞安全島受傷昏迷。女兒有叫救護車，但他說不用就醫，救護車就離開了。當天騎車與陳男機車擦撞的人可能是他，但他都不記得了。

賴的律師說，陳的機車左側有明顯擦撞痕跡，但陳車左後護板、乘客左踏板的黑色轉移物質或黑色碎片，與賴車右腳踏板黑色標準品成分並不相似，兩車顯未碰撞。肇事地點與測速照相機中間有叉路，無法確定肇事車輛直行台2丙線，事故發生同時段有可能有其打赤膊的騎士。

法官調閱新北市消防局救災救護指揮中心受理報案紀錄，陳妻用手機打「119」表示騎車被撞，腳的肉都掉了，趕快派救護車來。報案時間是去年5月26日下午3點16分，推算車禍發生時間為當天下午3點15分。

台2丙線指標17公里處往雙溪方向測速照相機，同日下午3點15分38秒拍到男子騎機車時時82公里，超速22公里，賴承認被拍到的人是他。畫面顯示賴當時打赤膊、穿短褲、時速82公里，與陳所說的肇事者特徵相符。

法官指出，測速照相機設置地點與事故發生地點相隔700 公尺，以時速82公里換算，騎700 公尺約要30.8秒。發生車禍與超速拍照時間差距在1分鐘以內，在如此短暫時間，能符合陳男提供的肇事者特徵的機率微乎其微，認定賴即肇事者。

警方在陳車採集的黑色轉移物質或黑色碎片，與賴車右腳踏板黑色層成分雖不相似，法官認為車禍主要是賴騎機車擦撞陳姓夫妻左側身體，陳車與賴車無可比對擦撞或轉移跡證屬正常，賴的律師以此鑑驗結果反推賴車非肇事車輛不予採信。

賴男騎車肇事逃逸，超速被測速照相機拍下照片，成為法官定罪證據，被依傷害罪判刑4月、肇事致人傷害逃逸罪判刑1年2月。記者邱瑞杰／攝影
賴男騎車肇事逃逸，超速被測速照相機拍下照片，成為法官定罪證據，被依傷害罪判刑4月、肇事致人傷害逃逸罪判刑1年2月。記者邱瑞杰／攝影

事故 測速 車禍

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