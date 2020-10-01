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桃園透天厝火警4人受困...阿嬤一度OCHA 電自行車惹禍？
桃園市平鎮區湧光路462巷一棟出租透天厝1樓今天下午發生火警，造成在2樓休息的一家4口被濃煙嗆傷，其中55歲鍾姓婦人一度失去生跡象（OCHA），消防救護隊員在救護車上一直做心肺復甦術，到醫院後由醫護人員接受繼續搶救，總算恢復生命跡象，連同另外被救出的3人（兩位大人和4個月大女嬰）。
平鎮警方和消防局指出，下午約1點15分接到透天厝火警報案，警方立即派員前往協助第四消防大隊管制人車並疏導交通，當時屋內有4人受困，分別為55歲屋主鍾姓婦人、鍾婦36歲的女兒、37歲男子及4個月大的外孫女，消防隊員救出後4人後，分送3家往醫院，原本OCHA的婦人恢復生命跡象，和女嬰稍後都轉往林口長庚醫院接受高壓氧治療，儘管4人生命跡象穩定但尚未脫離險境，仍需觀察。
鄰居表示，透天厝是鍾家租的，發生火警時有聽到屋主鍾女在2樓大喊失火，停在1樓的電動自行車冒出火光，黑煙猛往上竄，還聽到至少3聲爆炸很嚇人，出門看的時候只見透天厝濃煙密布，幾乎看不到房子，不知道為什麼煙會這麼大。
消防局第四大隊大隊長表示，現場是地上3層建築，1、2樓為鋼筋混凝土結構，3樓是鐵皮加蓋，初步研判起火位置為1樓，隊員知道有人受困，立即上2樓臥室救出4人，火勢不到15分鐘就被撲滅。平鎮警方已積極協助消防單位調閱附近監視錄影、製作相關紀錄，但詳細的起火原因，後續將由消防局火調科鑑定。
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