快訊

永福樓歇業一年半 董座心情低落「借酒澆愁」因病辭世

國5一整天沒塞 用路人順順開車上路驚訝：車都去哪裡了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

俞家肉粽老闆開貨車違規迴轉致騎士斷魂 過失致死起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

新北市石門俞家肉粽店負責人俞姓男子，在店門口違規迴轉，造成黃姓男子騎大型重機閃避不及撞上傷重死亡。圖／本報記者翻攝
新北市石門俞家肉粽店負責人俞姓男子，在店門口違規迴轉，造成黃姓男子騎大型重機閃避不及撞上傷重死亡。圖／本報記者翻攝

新北市石門區俞家肉粽店老闆俞姓男子，今年5月間在自家肉粽店前違規迴轉，貿然跨越槽化線，導致48歲黃姓大型重機騎士煞車不及，撞上貨車後摔車倒地，送醫不治身亡。士林地檢署依過失致死罪起訴俞姓老闆。

起訴指出，今年5月17日上午9時許，俞在肉粽店前卸貨後，正要開車穿越北海岸道路，左轉至對向車道，卻未注意車前狀況，貿然駛出並跨越槽化線欲左轉，黃姓騎士沿著台二線往金山方向行駛，見狀煞車不及，機車車頭撞上俞的小貨車，當場摔車倒地，送醫急救當日11時許，因多重鈍創傷不治身亡。

俞家肉粽是石門地區美食，總類眾多，在當地具有相當名氣，石門區公所曾製作「石門肉粽地圖」，列出13家肉粽店鋪，俞家肉粽距離石門洞約1公里，是最靠近金山區的店家。

68歲俞老闆肇事後坦承犯行，因卸貨後打算直接開車回家，未留意車況，駕駛的貨車還未通過槽化線，黃姓騎士疾駛撞上。

士林地檢署依照道路交通事故調查報告、路口監視器等，認定俞老闆應注意轉彎車應讓直行車先行，未注意狀況且違規跨越槽化線肇事，依照過失致死罪嫌提起公訴。

事故

延伸閱讀

貨櫃車遇違停車多次倒車想左轉 騎士撞上不治2人遭訴

女兵育嬰假竟偷陪酒還債 凌晨下班顧1月兒失手害命

老翁誤踩油門釀1死 新北警依過失致死罪送辦

父販毒被羈押家留「殘毒」 害死1歲5月的女兒

相關新聞

影／中職前投手買嘉瑞車禍身亡 檢警相驗抽血初判窒息

中華職棒前兄弟象隊投手買嘉瑞，昨晚開休旅車行經六甲區工研路時，在下坡轉彎路段失控衝出車道翻覆，同車同事受傷，但買嘉瑞在掉...

竹南國3南下中午6車追撞 中秋節車流一度回堵6公里

中秋節連續假期第一天，高速公路南下路段上午湧現車流，中午12點左右國道3號119.3公里苗栗縣竹南鎮路段，發生6輛車子追...

投宿旅館疑超時沒退房 全裸男遭控衝走廊痛毆房務人員

楊姓男子日前到北市林森北路投宿旅館，到了退房時間卻沒退房，也沒接電話，黃姓房務人員疑有安全疑慮，持鑰匙進房，卻遭痛打一頓...

桃園也有「水產行小貨車」事件 女騎士遭逼車慘摔車？

桃園也發生「水產行小貨車事件」？網友在知名輕機車俱樂部粉團指出，一位女性朋友今天凌晨在桃園市平鎮區中豐路慢速騎著小阿魯，...

俞家肉粽老闆開貨車違規迴轉致騎士斷魂 過失致死起訴

新北市石門區俞家肉粽店老闆俞姓男子，今年5月間在自家肉粽店前違規迴轉，貿然跨越槽化線，導致48歲黃姓大型重機騎士煞車不及...

騎車肇逃！超速22公里被測速器拍下 照片成定罪鐵證

賴姓男子騎車在台2丙線，撞傷停等紅燈的陳姓騎士及妻子逃逸。事故地點附近路口監視器都未拍到賴的身影，但發生車禍後不到1分鐘...

中秋連假首日發生憾事 一名8旬老翁失蹤後溺斃

屏東縣政府消防局今天下午1時許，接獲民眾報案稱，東港後寮溪邊只看到家人的隨身物品，但不見人影，於是焦急報案。消防獲報後，...

桃園透天厝火警4人受困...阿嬤一度OCHA 電自行車惹禍？

桃園市平鎮區湧光路462巷一棟出租透天厝1樓今天下午發生火警，造成在2樓休息的一家4口被濃煙嗆傷，其中55歲鍾姓婦人一度...

兩屁孩疑持滅火器噴灑路邊車輛 車輛受損警調車牌追人

新北市林口區佳林路56巷內一排車輛今天凌晨近5時許遭到兩名不明人士騎乘機車沿路噴灑不明粉末，警方獲報後前往查看，發現約有...

中職前投手買嘉瑞訪友車禍身亡 同車同事不表示意見

中華職棒前兄弟象隊投手買嘉瑞，昨晚開休旅車行經六甲區工研路時，在下坡轉彎路段失控衝出車道，車輛翻覆時掉出車外、被車壓住兩...

路口安全大執法專案 全國每天取締5985件違規

內政部警政署與交通部，9月1日起共同宣示全國「路口安全大執法」，針對執法5大重點項目「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫...

路口安全大執法1個月 基隆取締3029件、路口車禍少兩成

交通部與警政署今年9月執行「路口安全大執法」，基隆市警局統計大執法期間，共取締「車不讓人」2054件，「行人違規」975...

熱門新聞

前職棒兄弟象球星買嘉瑞駕車翻覆 壓車下兩小時不治

疑是夫婦…愛河出口發現2浮屍嚇壞民眾 身體以繩索綑綁

改裝車擾民…科技執法抓噪音 新北告發315輛

中秋連假首日清晨新店民宅火警 92歲老婦送醫宣告不治

罕見！女子駕車闖平交道撞火車挨罰52000元 法院判撤銷

口罩國家隊又出包！違法轉包增產台中總公司鐵門深鎖

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。