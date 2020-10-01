俞家肉粽老闆開貨車違規迴轉致騎士斷魂 過失致死起訴

新北市石門俞家肉粽店負責人俞姓男子，在店門口違規迴轉，造成黃姓男子騎大型重機閃避不及撞上傷重死亡。圖／本報記者翻攝

新北市石門區俞家肉粽店老闆俞姓男子，今年5月間在自家肉粽店前違規迴轉，貿然跨越槽化線，導致48歲黃姓大型重機騎士煞車不及，撞上貨車後摔車倒地，送醫不治身亡。士林地檢署依過失致死罪起訴俞姓老闆。

起訴指出，今年5月17日上午9時許，俞在肉粽店前卸貨後，正要開車穿越北海岸道路，左轉至對向車道，卻未注意車前狀況，貿然駛出並跨越槽化線欲左轉，黃姓騎士沿著台二線往金山方向行駛，見狀煞車不及，機車車頭撞上俞的小貨車，當場摔車倒地，送醫急救當日11時許，因多重鈍創傷不治身亡。

俞家肉粽是石門地區美食，總類眾多，在當地具有相當名氣，石門區公所曾製作「石門肉粽地圖」，列出13家肉粽店鋪，俞家肉粽距離石門洞約1公里，是最靠近金山區的店家。

68歲俞老闆肇事後坦承犯行，因卸貨後打算直接開車回家，未留意車況，駕駛的貨車還未通過槽化線，黃姓騎士疾駛撞上。

士林地檢署依照道路交通事故調查報告、路口監視器等，認定俞老闆應注意轉彎車應讓直行車先行，未注意狀況且違規跨越槽化線肇事，依照過失致死罪嫌提起公訴。