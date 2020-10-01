影／中職前投手買嘉瑞車禍身亡 檢警相驗抽血初判窒息

中華職棒前兄弟象隊投手買嘉瑞，昨晚開休旅車行經六甲區工研路時，在下坡轉彎路段失控衝出車道翻覆，同車同事受傷，但買嘉瑞在掉出車外、被車壓住兩小時才救出，送醫不治。檢警下午到殯儀館相驗，研判死因為壓砸窒息，法醫也抽取血液檢驗酒精與藥毒物送驗鑑定。死者家屬與同車謝姓男子，對車禍、案發經過不願意表示意見。

台南地檢署表示，檢察官發現死者身上有嚴重壓痕，佐以事故現場死者是被壓在翻覆的車輛下，初步研判死因。因為警方表示車上沒有行車紀錄器，事發路口也沒有監視器，肇事原因還待調查鑑定。

警方調查，買嘉瑞昨天下班後與謝姓同事到六甲區找朋友，同事稱因當地路況不熟、下坡過彎時車子打滑失控，但警方稱因事故發生時沒有留下影像畫面，翻車原因還要進一步鑑定。

警方指出，買嘉瑞被壓在車底長達兩小時，主要因現場坡地坡度大，車子翻落距路面20公尺，吊車難以接近，消防人員只能徒手、手持器具全力槍救送醫，因送達醫院時間較久、無法抽血。

警方表示，車禍地點六甲工研路下坡轉彎路段常有不熟悉路況人車失控，買嘉瑞可能因下坡時車速較快，突然遇轉彎來不及反應，失控衝落約20公尺深邊坡，他拋出車外剛好被側翻90度的車子壓到。