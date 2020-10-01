桃園平鎮火警 4個月大女嬰等4人送醫

桃園市平鎮區一處民宅今天發生火警，4人受傷，包括一名約4個月大女嬰等意識不清，送醫急救，其中一名約50歲女性經搶救後恢復生命跡象，起火原因待查。

桃園市政府消防局表示，下午1時15分接獲通報，平鎮湧光路某地上3層建築民宅火警，其中3樓為鐵皮加蓋，起火點研判在1樓，由於有家具及裝潢，火勢延燒迅速，消防人員從2樓臥室救出4人。

傷者包括50歲男性，意識不清，送往楊梅區天成醫院急救；4到6個月大女嬰，意識不清，送往聯新國際醫院急救；兩名50歲女性，其中一名意識不清，送往國軍桃園總醫院急救，另一名被救出時已無呼吸心跳，送醫後下午2時25分恢復生命徵象，準備轉送林口長庚紀念醫院。

消防局表示，火勢已在下午1時39分撲滅，損失及起火原因仍待調查。