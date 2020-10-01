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桃園也有「水產行小貨車」事件 女騎士遭逼車慘摔車？
桃園也發生「水產行小貨車事件」？網友在知名輕機車俱樂部粉團指出，一位女性朋友今天凌晨在桃園市平鎮區中豐路慢速騎著小阿魯，遇到小貨車惡意逼車，直接用車尾撞擊朋友機車車頭，導致摔車受傷送急診，對方還不斷口出惡言怒罵，真的太扯。
網友把照片、影片PO上網，感嘆「水產行事件才過幾天就發生一樣的事，這社會到底怎麼了」。
「水產行事件」指的是上個月台88線發生水產行小貨車路肩超車，涉嫌蓄意追撞重機車尾事件，網友因此拿水產行事件對照昨晚平鎮小貨車和機車事故。
平鎮警方追查，車禍地點在中豐路山頂段龍潭往平鎮方向，初步了解為自小貨車疑變換車道、超車時，左後車身擦撞內側行駛的重機車，導致女騎士摔車受傷，經送往醫院救治，女騎士右手腳擦傷無生命危險。
影片的聲音顯示小貨車一直責怪女騎士騎內車道，但是警方說明該路段沒禁止機車騎內車道，至於小貨車駕駛人有無蓄意逼車造成事故，平鎮交通分隊仍要進一步釐清，雙方酒測值為零。
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