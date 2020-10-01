山友體力不支掉隊失聯 南投警消尋獲6人無恙

一支台中豐原登山隊一日遊行程，昨天下午預計從塔塔加登山口下山，因隊中有些長者體力不佳，結果6人掉隊失聯，南投縣消防局獲報派人搜救，今天凌晨找到失聯山友均無恙。

消防局勤務指揮中心指出，昨天下午5時45分左右接獲報案指稱，一支來自台中市豐原區的28人登山隊準備進行一日遊登山行程，昨天上午從嘉義縣石山引水道入山，準備前往南投信義鄉鹿林山登山，預計下午3時從塔塔加登山口下山。

南投縣消防局表示，這支登山隊有部分隊員是老先生老太太，體力不支，半數的人走到一半就放棄折返；繼續行程的14人，體能狀況也都不一，其中8人昨天傍晚順利從塔塔加登山口下山，其餘6人失聯，登山隊人員因此打119報案。

消防局指出，由於登山隊隊員年紀偏大，玉山分隊2名消防隊員、10名義消等組成搜救隊，攜帶夜間照明設備，昨晚進入山區搜尋，在晚上10時20分找到失聯的6人；不過考量到隊員為年長者體力不佳，且不良於行，為顧及安全，緩慢下撤，在凌晨抵達塔塔加登山口，6名隊員均安全無恙。