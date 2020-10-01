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竹南國3南下中午6車追撞 中秋節車流一度回堵6公里

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

中秋節連續假期第一天，高速公路南下路段上午湧現車流，中午12點左右國道3號119.3公里苗栗縣竹南鎮路段，發生6輛車子追撞事故，造成2人輕傷送醫，這起車禍一度造成車流回堵6公里，約1個小時後南下交通逐漸恢復正常。

國道3號苗栗縣路段今天上午8點湧現中秋節返鄉或出遊車流，時速40到60公里左右，中午12點左右在南下119.3公里內側車道，發生6輛車子追撞車禍，國道二隊及苗栗縣政泭消防局據報趕往現場處理，其中一輛車駕駛王姓男子（43歲）因安全氣曩爆炸導致胸口疼痛，副駕駛座曾姓女子（38歲）腹痛不舒服送醫。

這起事故造成南下交通雪上加霜，車流一度回堵6公里，警方於中午12點50分左右排除現場，交通逐漸恢復正常，目前維持時速80公里以上車速，至於6輛車子追故事故，案由國道二隊進一步調查處理中。

國道3號119.3公里苗栗縣竹南鎮路段今天中午發生6輛車子追撞事故，車流一度回堵6公里。圖／苗栗縣政府消防局提供
國道3號119.3公里苗栗縣竹南鎮路段今天中午發生6輛車子追撞事故，車流一度回堵6公里。圖／苗栗縣政府消防局提供

國道 中秋節 事故

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