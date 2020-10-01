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投宿旅館疑超時沒退房 全裸男遭控衝走廊痛毆房務人員
楊姓男子日前到北市林森北路投宿旅館，到了退房時間卻沒退房，也沒接電話，黃姓房務人員疑有安全疑慮，持鑰匙進房，卻遭痛打一頓。黃男指控，楊男涉嫌衝出房門在走廊上痛打他，全案朝傷害罪嫌偵辦中。
年約30歲楊姓男子，日前和一名女子在凌晨3時許，入住林森北路一家旅館休息，直到凌晨5時許，休息時間到了但卻未退房，黃姓房務人員打電話，卻未獲回應。
據悉，黃男至楊男房門敲門，沒人回應，因擔心安全疑慮持鑰匙開門，這時楊男從浴室探頭發現遭闖入，聽見黃男稱「超時要加錢」氣憤之下不顧全身赤裸，衝出房間痛打黃男。
監視器畫面顯示，楊男把黃男推出房外，在走廊上抓著黃男撞牆，再把黃男絆倒在地，出拳毆打，又伸腳踹人，瘋狂痛打黃男。黃男當下雖有反抗但仍多次倒在走廊，楊男隨後返回房間著衣，隨後離去。
黃男不滿被揍，至警局報案提告傷害，指控房客楊男不顧超時，直接動手打人，全案朝傷害罪嫌偵辦中。
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