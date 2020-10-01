中職前投手買嘉瑞訪友車禍身亡 同車同事不表示意見

中華職棒前兄弟象隊投手買嘉瑞，昨晚開休旅車行經六甲區工研路時，在下坡轉彎路段失控衝出車道，車輛翻覆時掉出車外、被車壓住兩小時才救出，送醫不治。下午買嘉瑞的家屬到柳營祿園殯儀館，對車禍意外未表示意見。

而下午兩點麻豆警方趁等候檢察官到場相驗前，找來與買同車謝姓男子詢問，參與相驗的分局偵查隊員告訴謝「保持沉默就好」，記者詢問時謝保持沉默。

警方調查，買嘉瑞昨天下班後載同事到六甲區找朋友，同事稱因當地路況不熟、下坡過彎時車子打滑失控，但因事故發生時沒有留下影像畫面，警方表示，翻車原因還要進一步鑑定。

警方指出，買嘉瑞被壓在車底長達兩小時，主要因現場坡地坡度大，車子翻落距路面20公尺，吊車難以接近，消防人員只能徒手、手持器具全力槍救送醫，送達醫院時院方未抽血。

警方表示，車禍地點六甲工研路下坡轉彎路段常有不熟悉路況人車失控，買嘉瑞可能因下坡時車速較快，突然遇轉彎來不及反應，失控衝落約20公尺深邊坡，他拋出車外剛好被側翻90度的車子壓到。