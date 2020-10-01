路口安全大執法1個月 基隆取締3029件、路口車禍少兩成

交通部與警政署今年9月執行「路口安全大執法」，基隆市警局統計大執法期間，共取締「車不讓人」2054件，「行人違規」975件，今年9月全市路口共發生104件交通事故，比去年同期129件減少25件，事故發生率下降近2成，代表營造以人為本的交通安全環境已有成效。

全國各地路口車禍頻傳，新北市幸福捷運站附近今年8月發生情侶檔綠燈過馬路，走在斑馬線竟遭左轉小貨車從後方撞上，女子身亡，男友寫下「我們所勾勒的幸福，原來永遠到不了」，令人看了痛心。

交通部與警政署9月1日起執行「路口安全大執法」，為期1個月，取締重點包括汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、汽機車闖紅燈及紅燈右轉、行人未依規定行走行人穿越道，以及行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路等。

基隆市警局交通隊今天表示，統計9月1日到30日共計取締「車不讓人」2054件，其中以「闖紅燈及紅燈右轉」1925件最高，占93.7％；「行人違規」則是共取締975件。