6旬婦誤信網路真愛險匯1萬美元 郵局、員警及時阻止

花蓮縣一名63歲婦人誤信詐騙，日前到郵局表示要匯款給「國外男友周轉」，幸好警方、行員及時阻止。圖／玉里警分局提供 花蓮縣一名63歲彭姓婦人，在網路上認識外國男友，誤信對方甜言蜜語，沒見過面就要匯約28萬元台幣到對方國外帳戶，幸好玉里警方、郵局職員聯手及時阻止，為婦人保住積蓄。

彭姓婦人近日到玉里鎮光復郵局，表示要匯款1萬美元（約28萬元台幣）到香港帳戶，郵局職員直覺有異，詢問婦人要匯給誰？這名婦人卻支吾其詞說不出來，職員立即聯繫玉里派出所員警到場。

謝秉宏、王怡婷兩名員警苦口婆心勸說，婦人才透露，約一個月前在網路認識「男友」，雖然沒見過面，只透過社群軟體聊過天，對方每天關懷、甜言蜜語，讓她墜入愛河。「男友」近日說需要錢周轉，她不疑有他，才想臨櫃匯款1萬美元幫助男友。

警方告知彭婦這是典型的「跨國愛情詐騙」老哏，詐騙集團會假裝成居住外國的成功人士，或在中東打仗的軍人，假裝交往，實則是要騙取金錢。彭婦一聽之下才從美夢中醒過來，感謝員警和郵局人員協助。