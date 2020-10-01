6旬婦誤信網路真愛險匯1萬美元 郵局、員警及時阻止
花蓮縣一名63歲彭姓婦人，在網路上認識外國男友，誤信對方甜言蜜語，沒見過面就要匯約28萬元台幣到對方國外帳戶，幸好玉里警方、郵局職員聯手及時阻止，為婦人保住積蓄。
彭姓婦人近日到玉里鎮光復郵局，表示要匯款1萬美元（約28萬元台幣）到香港帳戶，郵局職員直覺有異，詢問婦人要匯給誰？這名婦人卻支吾其詞說不出來，職員立即聯繫玉里派出所員警到場。
謝秉宏、王怡婷兩名員警苦口婆心勸說，婦人才透露，約一個月前在網路認識「男友」，雖然沒見過面，只透過社群軟體聊過天，對方每天關懷、甜言蜜語，讓她墜入愛河。「男友」近日說需要錢周轉，她不疑有他，才想臨櫃匯款1萬美元幫助男友。
警方告知彭婦這是典型的「跨國愛情詐騙」老哏，詐騙集團會假裝成居住外國的成功人士，或在中東打仗的軍人，假裝交往，實則是要騙取金錢。彭婦一聽之下才從美夢中醒過來，感謝員警和郵局人員協助。
玉里警分局長陳蔚文日前偕同玉里警友辦事處主任蔡榮興，到光復郵局頒發感謝狀和茶葉，表揚有功員警和郵局人員。陳蔚文說，詐騙手法相當多樣元，警方能成功攔阻，很需要金融機關的協助；他也提醒民眾要留意，對於陌生電話切莫輕信，一定要反覆查詢，「一聽、二掛、三查證」，可多利用165反詐騙電話查詢。
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