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影／網路視訊噓寒問暖半年 53歲婦誤認真愛！警阻匯款
新北市53歲鄧姓婦人上周五到銀行要匯款至馬來西亞，引起行員警覺，員警獲報到場，鄧婦與馬來西亞籍男友網路戀愛已視訊半年，因男子想來台灣相見，請婦人匯200美金買機票，警方一聽就是典型的網路詐騙，努力勸說才讓婦人打消頭回家。
據了解，鄧姓婦人於今年農曆過年後，透過網路交友結識一名馬來西亞籍男子，半年來對方透過網路視訊，天天噓寒問暖，讓婦人以為遇到真愛，今年9月25日，男子表示下個月要來台灣與她相會，希望婦人匯款200美金給他，來台後會還錢。
婦人一口答應就到中和區中正叔一間銀行，向行員表示要匯款200美金到馬來西亞，引起行員警覺，通報轄區中和警分局中原派出所，員警黃國倫、許嘉容二員迅速到場了解，聽完鄧婦與馬來西亞籍男子之相處情形及借錢情況後，向其表示此為經典的愛情詐騙手法，耐心苦勸不要受騙上當，最後鄧婦不耐警方的勸阻，但也打消匯款念頭離開銀行。
中和警分局呼籲及提醒民眾遇到網友要求借錢或投資時，務必提高警覺，若有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。
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