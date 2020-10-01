中秋前夕高雄計程車、機車猛烈碰撞 騎士慘摔骨折送醫

高雄市岡山昨晚發生計程車、機車車禍，陳姓計程車運將打算從友情路左轉大遼路時，與直行機車碰撞；撞擊力道猛，機車車身嚴重碎裂變形，劉姓男騎士慘摔、腿部骨折。警方初判無酒駕情事，不排除轉彎未注意車前狀況釀禍，肇事責任由交通大隊調查釐清。

陳姓運將昨傍晚6點半左右，沿友情路南向北行駛，準備左轉大遼路，這時，友情路北向南機車高速直行而來，兩車碰撞；路人目擊直呼「汽車有不對，但那機車也太兇了吧」。計程車車頭損毀，機車傷況更是嚴重，28歲劉姓男騎士摔車倒地，腿部擦傷骨折，警、消協助將他送往義大醫院救治，幸好沒有生命危險。