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中秋前夕高雄計程車、機車猛烈碰撞 騎士慘摔骨折送醫
高雄市岡山昨晚發生計程車、機車車禍，陳姓計程車運將打算從友情路左轉大遼路時，與直行機車碰撞；撞擊力道猛，機車車身嚴重碎裂變形，劉姓男騎士慘摔、腿部骨折。警方初判無酒駕情事，不排除轉彎未注意車前狀況釀禍，肇事責任由交通大隊調查釐清。
陳姓運將昨傍晚6點半左右，沿友情路南向北行駛，準備左轉大遼路，這時，友情路北向南機車高速直行而來，兩車碰撞；路人目擊直呼「汽車有不對，但那機車也太兇了吧」。計程車車頭損毀，機車傷況更是嚴重，28歲劉姓男騎士摔車倒地，腿部擦傷骨折，警、消協助將他送往義大醫院救治，幸好沒有生命危險。
警方對肇事雙方施行酒測，均無酒精反應，後續交由交通大隊釐清肇責。警方呼籲，轉彎車應讓直行車先行，駕駛人並應注意前方動態且減速慢行，避免交通事故發生。
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