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只要你敢來一定抓到你！中秋節前夕苗警逮台中車手

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗警察分局自動櫃員機（ATM）巡守勤務，昨晚逮捕3名詐騙集團成員，起獲11萬6000多元贓款。記者范榮達／翻攝
苗栗警察分局自動櫃員機（ATM）巡守勤務，昨晚逮捕3名詐騙集團成員，起獲11萬6000多元贓款。記者范榮達／翻攝
中秋節連假前夕，詐騙集團以為警力忙於交通維護工作有可乘之機，3人從台中搭火車到苗栗，涉嫌提領詐騙不法所得，卻栽在苗栗警察分局自動櫃員機（ATM）巡守勤務，員警眼尖逮個正著，起獲11萬6000多元贓款，全案進一步偵辦中。

警方初步調查，苗栗分局偵查隊小隊長林志寬率同偵查佐莊元亨、偵查員張國凱，昨晚執行ATM巡守勤務，10點多在苗栗市中正路列管車手提領ATM熱點，發現李姓男子（24歲）戴口罩形跡可疑，警方提醒他詐騙集團猖狂，他作賊心虛，發抖無法正常提領，佯稱是代友人領錢，警方進一步盤查，他坦承是車手。

警方不動聲色，詐騙集團派出把風、第1層收水手的黃姓男子（50歲）眼見李男許久沒有動靜，接近ATM察看，發現員警上前急著刪除手機資料，警方趕緊制止，黃男承認是詐騙集團，警方循線查獲同夥李姓女子（24歲），她因求職被吸收，負責試卡、第2層收水。

警方起獲11萬6000多元贓款、7張金融卡、4支手機4支等證物，查出詐騙集團為製作辦案斷點，3人昨天晚間8點多，搭火車到苗栗，再步行或轉搭計乘車，車手沿中正路提領贓款4、50萬元，再由收水手層層轉交，全案依洗錢防制法及詐欺罪嫌，移送苗栗地檢，並建請羈押3人偵辦。

苗栗警察分局長賴銘助宣示「車手只要你敢來一定抓到你」， 警方打擊犯罪，中秋節連假不鬆懈，詐騙集團昨晚一網成擒3人，全案已有3名被害人到場，也呼籲民眾注意詐騙手法日新月異、花招百出，接獲疑似詐騙電話，應立刻掛斷電話，並撥打165反詐騙專線查證。

苗栗警察分局自動櫃員機（ATM）巡守勤務，昨晚逮捕3名詐騙集團成員，起獲11萬6000多元贓款。記者范榮達／翻攝
苗栗警察分局自動櫃員機（ATM）巡守勤務，昨晚逮捕3名詐騙集團成員，起獲11萬6000多元贓款。記者范榮達／翻攝

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