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前中職投手買嘉瑞休假開車訪友 深晚車輛失控翻覆身亡
中華職棒前兄弟象隊投手買嘉瑞，昨晚10時許開休旅車行經六甲區工研路時，在下坡轉彎路段失控衝出車道，同車同事受傷人在座位上，送醫無生命危險，但買嘉瑞在車輛翻覆時掉出車外、被車壓住兩小時才救出，送醫不治。警方調查，買嘉瑞昨天下班後載同事到六甲區找朋友，同事稱因當地路況不熟、下坡過彎時車子打滑失控，但因事故發生時沒有留下影像畫面，警方表示，翻車原因還要進一步鑑定。
警方指出，買嘉瑞被壓在車底長達兩小時，主要因現場坡地坡度大，車子翻落距路面20公尺，吊車難以接近，消防人員只能徒手、手持器具全力槍救送醫，因送達醫院時間較久、無法抽血。
警方表示，車禍地點六甲工研路下坡轉彎路段常有不熟悉路況人車失控，買嘉瑞可能因下坡時車速較快，突然遇轉彎來不及反應，失控衝落約20公尺深邊坡，他拋出車外剛好被側翻90度的車子壓到。
買嘉瑞高中時入選國家隊，年僅19歲就是合庫棒球隊當家投手，後來加入中職兄弟象隊，年僅21歲就在總冠軍賽擔任主投，各家媒體大幅報導，隔年時卻涉入假球案，遭球隊開除，職棒生涯隨即告終，多年低調在故鄉台南工作生活。
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