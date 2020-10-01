高雄口罩男佯裝買手機 奪2支iPhone11逃逸警追捕中

1名戴口罩男子昨天下午到高雄市鳳山區某通訊行，佯裝買手機，卻趁女店員轉身要另拿手機，竟拿走女店員先展示的2支 iPhone 11手機，奪門騎機車逃逸，全案由高雄市警鳳山分局查辦中。

警方表示，昨天下午3時左右，這名歹徒到高雄市鳳山區五甲二路某通訊行，宣稱要換手機，並要把他的Sugar C11s金色手機賣給通訊行，要求女店員拿iPhone手機給他看，女店員拿出2支iPhone11中古手機，介紹商品。