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高雄口罩男佯裝買手機 奪2支iPhone11逃逸警追捕中

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

1名戴口罩男子昨天下午到高雄市鳳山區某通訊行，佯裝買手機，卻趁女店員轉身要另拿手機，竟拿走女店員先展示的2支 iPhone 11手機，奪門騎機車逃逸，全案由高雄市警鳳山分局查辦中。

警方表示，昨天下午3時左右，這名歹徒到高雄市鳳山區五甲二路某通訊行，宣稱要換手機，並要把他的Sugar C11s金色手機賣給通訊行，要求女店員拿iPhone手機給他看，女店員拿出2支iPhone11中古手機，介紹商品。

這名歹徒藉故要求看其他黑色iPhone手機，趁女店員轉身拿手機時，竟奪走2支iPhone11手機衝出店門，騎機車沿五甲二路往前鎮方向逃離。女店員和其他店員追出，但歹徒已逃逸無蹤，趕緊向警方報案。警方依竊盜罪嫌受理全案，調閱相關監錄系統後，已掌握涉案人身分，正循線追緝歹徒。

口罩男（中）向女店員佯裝買手機，不久卻趁隙拿走所展示的2支手機奪門逃逸。圖／擷自臉書爆料公社
口罩男（中）向女店員佯裝買手機，不久卻趁隙拿走所展示的2支手機奪門逃逸。圖／擷自臉書爆料公社

高雄市 口罩 竊盜

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