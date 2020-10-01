影／桃園遊民闖民宅偷掃帚畚斗 辯稱是為清掃馬路垃圾

中秋節連假首日，桃園市40歲劉姓遊民今天凌晨潛入桃園區國際路2段一棟民宅行竊，屋主聽見客廳外加蓋檳榔攤有人破壞壓克力板聲響，看見劉男侵入，隨即拉扯劉男攔下，警方盤查發現劉男沿路偷竊手推車、掃帚、畚斗等東西，劉男供稱偷推車、掃帚、畚斗等物是為清掃馬路垃圾，警方訊後仍將他依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，桃園區國際路2段民宅，屋主過去經營檳榔攤，將屋子客廳前加裝一間檳榔攤，後來不賣檳榔就當做放雜物間，屋主凌晨在檳榔攤後方1樓客廳睡覺，聽見檳榔攤發出壓克力板遭破壞聲響，看見劉男潛入行竊，劉男當下也嚇到跌倒，被屋主拉扯攔下。