男偷車牌租車載走夾娃娃機店兌幣機 店主嘆：太明目張膽

陳姓男子涉嫌偷竊車牌，掛在租來的小貨車上，再去新北市瑞芳區美食街一家夾娃娃機店內，偷走兌幣機。警方接獲報案後，調閱附近監視器畫面，看到陳男曾推手推車出現，研判涉案，循線逮捕，並找回被破壞的兌幣機，警詢後依竊盜罪嫌將陳送辦。

被偷走兌幣機的夾娃娃機李姓店主在臉書「瑞芳大小事」貼文，感謝警方抓到竊嫌破案。李說，9月27日凌晨3點多，夾娃娃機店的兌幣機竟被人「連根拔起」，整台搬走，只能說現在的「竊賊真是太明目張膽了…… 瑞芳警好讚」。

瑞芳區民生街餐飲選擇多，被稱為美食街。據了解，43歲陳男觀察發現夾娃娃機店無人看管，也少有客人上門，策畫行竊。先去租1台小貨車後，再去竊同車型的車牌，改掛在租賃車上，以利作案後逃避警方追查。

9月27日凌晨3點多，陳男帶手推車到夾娃娃機店，拆下兌幣機後放上手推出，再搬上小貨車載到偏僻處，砸毀機台取出裡面的現金後，把兌幣機遺棄路旁草地。