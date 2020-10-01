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為身障者找回家的路 嘉市警局捺印指紋建檔

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉義市警察局昨到晨光智能發展中心建檔，共計捺印約65名身障者。圖／警方提供
嘉義市警察局昨到晨光智能發展中心建檔，共計捺印約65名身障者。圖／警方提供
嘉義市警察局為減少協尋人口辦理「自願捺印指紋建檔服務」，與嘉義特殊教育學校、伊甸基金會等社福機構合作，為身障者建檔指紋防走失，昨再到晨光智能發展中心建檔，共計捺印約65名身障者，希望日後若有走失都能找到安心回家的路。

警方指出，身障者常因表達能力不良，一旦走失和親友失聯，即便遇到熱心人士帶至各地警察機關，也難以找到回家的路，最後往往只能安置在社福機構，捺印指紋建檔服務可防止這些狀況發生

服務並非僅供領有殘障手冊人士，只要有疑似發展遲緩或身心障礙者、精神病患、失智老人或本人、家屬、監護人認有必要申請建檔，即可向市警局鑑識科申請，申請建檔時請攜帶身分證或其他可證明文件，如戶口名簿，以利核對身分。

警方指出，昨天到晨光智能發展中心建檔，因該中心有許多孩子身心還在發育中，當不幸走失無法在短時間內尋回，所能提供協尋的照片，往往也會和被協尋人本身樣貌差異越來越大，恐將導致一輩子無法再與親人團聚，家人也只能終日以淚洗面，擔心安危一輩子愧疚。

市警局長張樹德說，各機構如有申請人數達10人以上者，警察局可派員到場提供服務，另外嘉義市政府已研發智慧晶片，可放入平安符、或以十字架等形式讓失智長者配戴，家屬利用「守護嘉憶人」APP定位掌握親人動態。

長者被發布協尋公告後，若走到有裝APP的民眾身邊，就會立即推播，民眾可致電到嘉基失智共照中心（05）2761625、聖馬失智共照中心（05）2710059申請，讓摯愛的親人找到回家的路。

嘉義市警察局昨到晨光智能發展中心建檔，共計捺印約65名身障者。圖／警方提供
嘉義市警察局昨到晨光智能發展中心建檔，共計捺印約65名身障者。圖／警方提供
嘉義市警察局昨到晨光智能發展中心建檔，共計捺印約65名身障者。圖／警方提供
嘉義市警察局昨到晨光智能發展中心建檔，共計捺印約65名身障者。圖／警方提供

身障者 失智 警察

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