吸金手法再現！彰化警方逮詐團車手 3個月守住1200萬元

詐騙案件層出不窮，彰化縣警察局本月偵破詐騙集團機房，逮到多名車手及非法吸金集團成員，經統計從7月至今進到縣內提款車手61人次全數被查獲，循線向上溯源，警方為被害人守住財產達1200萬多元。

刑事警察大隊在今年9月初接獲民眾檢舉在南投縣山區疑有詐欺集團活動，彰化警察局與各分局組成專案小組，9月17日動員30名警力重裝攻堅，破獲暗藏於南投縣仁愛鄉武界地區的假冒大陸公安詐騙機房，逮捕14名犯嫌並查扣行動電話、筆電、教戰手則、無線分享器、路由器及監視器鏡頭等證物。

田中分局9月24日則在社頭鄉等地查獲假投資詐騙集團6人，刑警大隊副大隊長楊承璋表示，此集團以投資股票為由，招募會員投資等手法非法吸金，對於想取回本金的被害人，則恐嚇被害人須將獲利繳回，始能取回本金，以此脅迫被害人簽立本票。

警方也與金融機構行員與超商店員組成攔阻民眾匯款的阻詐守門員，警察局依各分駐派出所的轄區將銀行、超商成員納入成立防詐LINE群組，當行、店員在發現民眾疑似被騙時，傳送訊息讓轄區派出所知悉，彰化縣統計今年1至9月，銀行超商協助警方攔阻詐騙計有258件，攔阻金額3000萬多元。