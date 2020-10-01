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中秋團圓前夕夫妻繩索捆身成愛河浮屍 疑久病共赴黃泉

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

陳姓夫婦經打撈上岸，等待運往殯儀館。記者林保光／攝影
陳姓夫婦經打撈上岸，等待運往殯儀館。記者林保光／攝影
高雄陳姓夫婦在中秋團圓日前夕，身體共捆繩索墜落高雄港，今天浮屍愛河出口，經打撈上岸後，已經全體僵硬，死亡多時。警方聯繫到他們的兒子，兒子泣訴父母已生病一段時間，昨晚就不見父母回家，四處找父母下落。警方調閱相關監錄系統，發現昨天陳姓夫婦曾共騎機車往海邊的畫面，懷疑夫妻倆因此共赴黃泉。

據了解，落海死亡的陳姓老翁（68歲）與冠夫姓的妻子（64歲），今天上午8點20分許，浮屍在高雄市愛河出海口，警、消在光榮碼頭岸邊水域，打撈陳姓夫婦上岸，發現夫妻倆以黃色繩索將彼此捆在一起，身體已經僵硬，無外傷，死亡多時。

民眾在五福橋高雄輕軌望去，發現浮屍，向警、消報案，警方在光榮碼頭岸邊，找到1雙女用鞋及1雙男拖鞋，鞋旁有1個紅色提袋，才在提袋內，找到陳姓婦人的健保卡及老翁一卡通，查出死者是對夫妻，聯繫陳的兒子趕到光榮碼頭浮屍現場，指認確實是他父母。

警方根據水域範圍，是高雄港務警察總隊轄區，由港警接辦全案。據陳姓夫婦的兒子說，父親罹大腸癌、母親之前也生病開刀，最近並無異狀，但昨天父母卻沒回家。

警方調閱相關路口監錄影像，在高雄市苓雅區中山路與四維路的監錄影像當中，發現昨天上午11點多，陳姓夫婦曾共乘機車往四維路底的海邊方向騎去，懷疑夫妻倆到光榮碼頭後將彼此捆在一起一同落水。

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消防潛水人員在高雄光榮碼頭岸際打撈陳姓夫婦的浮屍。記者林保光／翻攝
消防潛水人員在高雄光榮碼頭岸際打撈陳姓夫婦的浮屍。記者林保光／翻攝
陳姓夫婦身體用繩索綁在一起，警方在岸邊找到他們的鞋子和提袋。記者林保光／翻攝
陳姓夫婦身體用繩索綁在一起，警方在岸邊找到他們的鞋子和提袋。記者林保光／翻攝

夫妻

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