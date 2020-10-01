飛車衝破廣告看板墜草叢 女駕駛幸運毫髮無傷

彰化縣劉姓女子駕車載丈夫到苗栗訪友，行經銅鑼交流道東側引道，疑似精神不濟擦撞中央分隔島後誤把油門當煞車，失控衝破廣告看板墜落草叢，兩人幸運毫髮無傷。

苗栗警分局銅鑼分駐所所長楊守仁今天指出，這起事故發生在9月29日晚間，國道1號銅鑼交流道東側引道與新興路口，一輛自小客車衝出馬路，經調閱路口監視器發現，這輛車先擦撞中央分隔島，冒出一陣白煙後，加速往前行駛，直接衝破路旁的廣告看板，連人帶車墜落5、6公尺外的草叢中。

警方調查，事故車輛駕駛為家住彰化縣的劉姓女子（60歲），原本是趁著中秋節連假前，載著丈夫前往苗栗訪友，不料，剛下國道1號銅鑼交流道，疑似精神不濟擦撞分隔道，一時太過緊張，誤將油門當成煞車踩而釀禍。

楊守仁表示，現場車輛擋風玻璃碎裂，所幸車內2人均未受傷，可自行走回馬路，並找來大型吊車協助，才順利把車輛吊回路面，結束一場虛驚，經過酒測確認劉女沒有酒駕。警方仍呼籲用路人，正值中秋連假期間，應避免疲勞開車，以確保安全。