新北土城國中附近頻頻偷燒電線傳異味 環保局逮人開罰

新北環保局稽查發現附近堆置的廢棄物也有燃燒痕跡。圖／環保局提供 新北市環保局今天宣布在土城國中附近查獲陳姓資源回收業者違法燒廢電線，依違反空汙法、廢棄物清理法開 ，並會同土城警分局移送檢方偵辦。業者聲稱天氣涼才燒東西取暖，還說不曉得其中燒電線，並非故意違法。

土城國中附近經常傳出異味，附近眾長期以來非常困擾，環保局稽查員追查發現是附近資源回收陳姓業者燒廢電線引起，但多次趕往稽查都沒有蒐證到，這次終於查獲。

環保局表示，有位家長在土城國中接孩子放學時，聞到濃厚臭味，有噁心反胃的感覺，學校對面煙霧瀰漫，馬上向環保局反映。

稽查員隨即趕赴現場追查，並訪談附近民眾，先往永寧公園巡視未發現；最後發現土城永寧路68巷又飄出有異味的煙霧，且越靠近，塑膠燃燒味越濃，當場查獲正在燒廢電線的陳姓業者。