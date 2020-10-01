台南交通大執法滿月 開出1萬6000件罰單、事故少5成

台南市警四分局長蔡進閱（中）親上路口宣導，開車的駕駛朋友，在行經行人穿越道時，仍不忘禮讓行人優先通行。記者邵心杰／翻攝 台南市警局自9月1日起規畫為期1個月全國同步路口安全大執法，針對「汽機車轉彎或行經行人穿越道不暫停讓行人優先通行者」、「闖紅燈」及「行人未依規定穿越道路」等違規態樣作為重點執法項目，交通警察大隊統計，執行1個月以來，已開出超過1萬6千件的違規，其中又闖紅燈最多，尤其路口死傷的事故件數與去年同期比較，降低了5成以上。

「最近常看到許多警察站在路口」、「有大官要來嗎?抓好兇？」，這1個月來常常聽到台南市民討論，甚至發現員警在重要路口開罰的情況變多了，讓民眾直呼執法超有感。

台南市交大統計，這次配合全國同步路口安全大執法，「開鍘」車不讓人、闖紅燈及行人違規的違規用路人，執行1個月以來，已開出超過1萬6千件的違規，其中，又以闖紅燈最多，占約9成5。

交大也分析，今年9月路口事故傷亡1236人，在路口死傷的事故件數與去年同期2141人傷亡比較，降低了約5成以上。

交通警察大隊代理大隊長蘇政敏強調，開單執法僅是手段而非目的，為的是使本市用路人養成相互禮讓的習慣，尤其是道路上最脆弱的一環-行人。