逾期滯留外籍移工徘徊太麻里曙光園區 海巡查獲收容

台東海巡署東部分署第13岸巡隊，昨晚在太麻里曙光園區查獲1名印尼籍簽證逾期滯台移工，將由移民署台東專勤隊收容後續處置。

第13岸巡隊表示，昨晚6點多司法小隊巡至太麻里曙光園區時，發現一名外籍人士衣著髒污四處徘徊形跡可疑，立即上前盤查，不料該名外籍人士見狀後竟心虛倉皇而逃，海巡人員鍥而不捨追逐百餘公尺後順利將其壓制。

經初步判定該名外籍人士恐為逃逸移工，後聯繫移民署台東專勤隊實施人別確認後，該名移工為利用簽證來台的印尼籍移工，簽證期限已逾期1年7個月，顯有在台非法打工之虞，將其帶回筆錄製作，並移交專勤隊。