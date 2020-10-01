逾期滯留外籍移工徘徊太麻里曙光園區 海巡查獲收容
台東海巡署東部分署第13岸巡隊，昨晚在太麻里曙光園區查獲1名印尼籍簽證逾期滯台移工，將由移民署台東專勤隊收容後續處置。
第13岸巡隊表示，昨晚6點多司法小隊巡至太麻里曙光園區時，發現一名外籍人士衣著髒污四處徘徊形跡可疑，立即上前盤查，不料該名外籍人士見狀後竟心虛倉皇而逃，海巡人員鍥而不捨追逐百餘公尺後順利將其壓制。
經初步判定該名外籍人士恐為逃逸移工，後聯繫移民署台東專勤隊實施人別確認後，該名移工為利用簽證來台的印尼籍移工，簽證期限已逾期1年7個月，顯有在台非法打工之虞，將其帶回筆錄製作，並移交專勤隊。
第13岸巡隊呼籲非法僱用外籍移工，依就業服務法可裁罰新台幣15萬元以上、75萬元以下罰鍰。5年內再違反者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣120萬元以下罰金。
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