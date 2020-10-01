登鹿林山多人體能不繼失聯被救 驚訝都是高齡登山客

登山不是健行！南投縣消防局昨天接獲一起信義鄉鹿林山區求救通報，搜救小組於晚間10時21分回報接觸到待救者，發現此一登山隊年齡均60至70歲間，有14人因體力不佳半途放棄折返，其中6人一度處於失聯狀態聯絡不上，幸今日凌晨抵達塔塔加登山口，順利完成救援任務。

南投消防局指出，晚日傍晚5時54分受理通報，指稱來自台中豐原地區山友一行28人上午11時從嘉義縣石山引水道安排一日行程，欲前往信義鄉鹿林山登山，預計下午3時由塔塔加登山口下山，其中14人因體力不佳半途放棄折返，餘14人則行至途中，因體能狀況不一，呈現一前一後，一隊8人順利於傍晚6時自塔塔加登山口下山。

消防局第三大隊獲報後隨即啟動救援機制，由玉山分隊消防2人、義消10人及玉管處1人，組成搜救小組攜相關救援裝備及夜間照明上山，於19時40分依描述位置前往救援，搜救人員發現這支登山隊年齡均介於60至70歲間，其中另一隊6人（黃男等2男4女）則處於失聯狀態聯絡不上，晚間10時21分回報接觸到待救者後，才知部分隊員因年長者體力不佳且不良於行，因急需救援。