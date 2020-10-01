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影／台中男為閃車撞斷行道樹 車卡樹幹人受輕傷

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

朱姓男子今天清晨駕駛白色馬自達轎車，行經中市向上路與文心路時，突遇唐男駕車左轉，朱為閃避唐的車，失控撞上行道樹，強大撞擊力致行道樹當場撞折，朱未酒駕駕受輕傷，警方研判朱未注意車前狀況，而唐左轉未禮讓直行車，全案由台中市警四分局處理中。

警方調查，朱男（26歲）今天清晨5時，駕車沿著中市向上路往惠文路方向行駛，行經向上路與文心路口時，遇唐男（19歲）駕駛自小客左轉，朱男為閃避因而將方向盤緊急右切，失控撞上行道路樹，強大的撞擊力道導致路樹當場斷折，撞擊後車體打轉了180度卡在樹幹上才停下來。

巨大撞擊力造成朱男的車頭左側嚴重毀損，車內安全氣囊爆開，好在朱男僅受輕傷，經送醫救治後無大礙。男子所幸毫髮無傷且自行脫困。 警方查出朱男並未酒駕，研判應是朱男未注意前方路況，且唐男左轉未禮讓直行車才會釀禍。

朱姓男子今天清晨駕駛白色馬自達轎車，行經中市向上路與文心路時，突遇唐男駕車左轉，朱為閃避唐的車，失控撞上行道樹，強大撞擊力致行道樹當場撞折。圖／警方提供
朱姓男子今天清晨駕駛白色馬自達轎車，行經中市向上路與文心路時，突遇唐男駕車左轉，朱為閃避唐的車，失控撞上行道樹，強大撞擊力致行道樹當場撞折。圖／警方提供
朱姓男子今天清晨駕駛白色馬自達轎車，行經中市向上路與文心路時，突遇唐男駕車左轉，朱為閃避唐的車，失控撞上行道樹，強大撞擊力致行道樹當場撞折。圖／警方提供
朱姓男子今天清晨駕駛白色馬自達轎車，行經中市向上路與文心路時，突遇唐男駕車左轉，朱為閃避唐的車，失控撞上行道樹，強大撞擊力致行道樹當場撞折。圖／警方提供
朱姓男子今天清晨駕駛白色馬自達轎車，行經中市向上路與文心路時，突遇唐男駕車左轉，朱為閃避唐的車，失控撞上行道樹，強大撞擊力致行道樹當場撞折。圖／警方提供
朱姓男子今天清晨駕駛白色馬自達轎車，行經中市向上路與文心路時，突遇唐男駕車左轉，朱為閃避唐的車，失控撞上行道樹，強大撞擊力致行道樹當場撞折。圖／警方提供

路樹 酒駕 行道樹

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