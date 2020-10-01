影／台中男為閃車撞斷行道樹 車卡樹幹人受輕傷

朱姓男子今天清晨駕駛白色馬自達轎車，行經中市向上路與文心路時，突遇唐男駕車左轉，朱為閃避唐的車，失控撞上行道樹，強大撞擊力致行道樹當場撞折，朱未酒駕駕受輕傷，警方研判朱未注意車前狀況，而唐左轉未禮讓直行車，全案由台中市警四分局處理中。

警方調查，朱男（26歲）今天清晨5時，駕車沿著中市向上路往惠文路方向行駛，行經向上路與文心路口時，遇唐男（19歲）駕駛自小客左轉，朱男為閃避因而將方向盤緊急右切，失控撞上行道路樹，強大的撞擊力道導致路樹當場斷折，撞擊後車體打轉了180度卡在樹幹上才停下來。