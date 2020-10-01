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不滿坐太久被店家趕 男帶3友騎電動滑板車返回砸熱炒店
34歲黃姓男子因與新北市淡水區北新路一處熱炒店發生消費糾紛，前天晚間與3名友人持球棒前往砸店，再搭渡輪離開淡水後開車離開，警方調閱監視畫面以車追人，循線通知黃男等人到案說明，警詢後依恐嚇、毀損罪嫌函送新北地檢署。
據悉，黃因日前與友人前往熱炒店消費聊太久，坐到店家打烊時間被驅趕而引發不滿，前天晚間9時許與另兩名黃姓男子（38歲）、（20歲）以及陳姓男子（20歲）等3名友人前往砸店，四人先是開向張姓友人借來的車到八里渡船頭後，搭乘渡輪前往淡水，再騎電動滑板車前往熱炒店進入砸店，將店內兩個冰箱玻璃門砸毀，嚇得店家趕緊報警，黃等人則迅速逃逸。
警方獲報後調閱近百隻監視器，發現黃等人又搭乘渡輪返回八里後開車離開，便立刻以車牌追人，通知黃等四人到案說明，而黃等人也在到案後也坦承犯行，警訊後依恐嚇、毀損罪嫌函送。
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