不滿坐太久被店家趕 男帶3友騎電動滑板車返回砸熱炒店

34歲黃姓男子因與新北市淡水區北新路一處熱炒店發生消費糾紛，前天晚間與3名友人持球棒前往砸店，再搭渡輪離開淡水後開車離開，警方調閱監視畫面以車追人，循線通知黃男等人到案說明，警詢後依恐嚇、毀損罪嫌函送新北地檢署。

據悉，黃因日前與友人前往熱炒店消費聊太久，坐到店家打烊時間被驅趕而引發不滿，前天晚間9時許與另兩名黃姓男子（38歲）、（20歲）以及陳姓男子（20歲）等3名友人前往砸店，四人先是開向張姓友人借來的車到八里渡船頭後，搭乘渡輪前往淡水，再騎電動滑板車前往熱炒店進入砸店，將店內兩個冰箱玻璃門砸毀，嚇得店家趕緊報警，黃等人則迅速逃逸。