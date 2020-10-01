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交通大執法1個月 桃園闖紅燈、違規右轉1.8萬件

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

全台1個月交通大執法落幕，桃園市共取締2萬多件違規，其中以闖紅燈及紅燈右轉更是高達1萬8033件最高。圖／警方提供
全台1個月交通大執法落幕，桃園市共取締2萬多件違規，其中以闖紅燈及紅燈右轉更是高達1萬8033件最高。圖／警方提供
全台自9月1日起展開為期1個月交通大執法，桃園市部分交通事故雖較去年同期下降，而取締違規項目前3名分別是闖紅燈及紅燈右轉、行人違規，以及車不讓人違規，其中闖紅燈及紅燈右轉更是高達1萬8033件，桃園警方說，大執法雖結束，但仍會將「車不讓人」、「行人違規」列常態性執法。

桃園市警察局交通大隊指出，與去年同期9月相比較，今年交通事故整體呈現下降趨勢，其中路口A2類（造成人員受傷）交通事故共1056件、1206人受傷，去年同期為1984件、2675人受傷，一共減少928件（-46.77%）、1469人（-54.92%）受傷。

另外，今年交通大執法期間全市總共取締2萬多件違規，闖紅燈及紅燈右轉共1萬8033件，占所有項目第一，其次是行人違規共2016件，另車不讓人違規共1391件名列第3。

警方說，交通執法目的在於「導正用路人觀念」，降低交通事故發生，但今年仍發現有部分駕駛人經行人穿越道未減速、禮讓，因此桃園市警局會把「車不讓人」、「行人違規」列為常態性執法項目。

全台1個月交通大執法落幕，桃園市共取締2萬多件違規，其中以闖紅燈及紅燈右轉更是高達1萬8033件最高。圖／警方提供
全台1個月交通大執法落幕，桃園市共取締2萬多件違規，其中以闖紅燈及紅燈右轉更是高達1萬8033件最高。圖／警方提供

交通違規

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