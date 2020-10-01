快訊

前職棒兄弟象球星駕車翻落邊坡 壓車下兩小時不治

新增1境外移入 指揮中心下午2時臨時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前職棒兄弟象球星買家瑞駕車翻覆 壓車下兩小時不治

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市買姓男子昨晚10點20分駕車行經六甲區甲東里工研路彎道與工研路8號前路口時，車輛突然失控，衝落對向路旁邊坡下方果園，買姓男子被90度翻覆的車身重壓兩小時，送醫急救後宣告不治。事故發生原因警方還在調查，不過據了解，身亡的是前兄弟象職棒球星買嘉瑞。

警方表示，因暫無法抽血檢驗酒測值，且車禍現場附近沒有監視器、車上也沒有找到行車紀錄器，事故原因還要進一步調查鑑定。另一乘客謝男多處擦挫傷留院觀察。

當地較偏僻路面彎曲又起伏，經常在路口車禍。麻豆警分局分局長洪頂力表示，這件交通事故疑因駕駛人對路況不熟悉，又遇下坡路段未提前減速而失控釀禍，呼籲民眾行駛至不熟悉路段，除了應依速限行駛外，更應全程繫上安全帶，小心行駛，注意車前道路狀況，遇下坡路段減速慢行，防範此類事故再次發生。

前兄弟象投手買家瑞。 聯合報系資料照
前兄弟象投手買家瑞。 聯合報系資料照

休旅車翻覆，前職棒兄弟象球星買家瑞壓車下兩小時不治。圖／翻攝畫面
休旅車翻覆，前職棒兄弟象球星買家瑞壓車下兩小時不治。圖／翻攝畫面
休旅車翻覆，前職棒兄弟象球星買家瑞壓車下兩小時不治。圖／翻攝畫面
休旅車翻覆，前職棒兄弟象球星買家瑞壓車下兩小時不治。圖／翻攝畫面
休旅車翻覆，前職棒兄弟象球星買家瑞壓車下兩小時不治。圖／翻攝畫面
休旅車翻覆，前職棒兄弟象球星買家瑞壓車下兩小時不治。圖／翻攝畫面

事故 車禍 酒測

延伸閱讀

影／休旅車衝落邊坡翻覆 駕駛壓車底兩小時不治乘客傷

職棒投手教練賣嚼菸未標示 挨罰100萬確定

婦人被宣告死亡…「認得我嗎？」 警助失聯20年姐妹團聚

台南六甲往小瑞士、夢幻湖景點 警一早攔檢80部重機車

相關新聞

疑是夫婦…愛河出口發現2浮屍嚇壞民眾 身體以繩索綑綁

高雄愛河出海口今天上午發現2具浮屍，警、消據報趕到河域，消防人員下水要將2人打撈上岸，發現死者是1男1女，2人身體以還以...

影／中秋連假首日傳憾事 92歲獨居婦命喪新店民宅火窟

新北市新店區光明街168巷內一棟4樓建物1至3樓今天清晨發生火警全面燃燒，消防局出動上百人到場搶救，消防人員從火場3樓引...

影／休旅車衝落邊坡翻覆 駕駛壓車底兩小時不治乘客傷

台南市買姓男子昨晚10點20分駕車行經六甲區甲東里工研路彎道與工研路8號前路口時，車輛突然失控，衝落對向路旁邊坡下方果園，買姓男子被...

登鹿林山多人體能不繼失聯被救 驚訝都是高齡登山客

登山不是健行！南投縣消防局昨天接獲一起信義鄉鹿林山區求救通報，搜救小組於晚間10時21分回報接觸到待救者，發現此一登山隊...

逾期滯留外籍移工徘徊太麻里曙光園區 海巡查獲收容

台東海巡署東部分署第13岸巡隊，昨晚在太麻里曙光園區查獲1名印尼籍簽證逾期滯台移工，將由移民署台東專勤隊收容後續處置。

影／台中男為閃車撞斷行道樹 車卡樹幹人受輕傷

朱姓男子今天清晨駕駛白色馬自達轎車，行經中市向上路與文心路時，突遇唐男駕車左轉，朱為閃避唐的車，失控撞上行道樹，強大撞擊...

不滿坐太久被店家趕 男帶3友騎電動滑板車返回砸熱炒店

34歲黃姓男子因與新北市淡水區北新路一處熱炒店發生消費糾紛，前天晚間與3名友人持球棒前往砸店，再搭渡輪離開淡水後開車離開...

交通大執法1個月 桃園闖紅燈、違規右轉1.8萬件

全台自9月1日起展開為期1個月交通大執法，桃園市部分交通事故雖較去年同期下降，而取締違規項目前3名分別是闖紅燈及紅燈右轉...

前職棒兄弟象球星買家瑞駕車翻覆 壓車下兩小時不治

台南市買姓男子昨晚10點20分駕車行經六甲區甲東里工研路彎道與工研路8號前路口時，車輛突然失控，衝落對向路旁邊坡下方果園...

苗警路口安全大執法取締5167件 交通事故降低6成

台灣交通事故6成多發生在路口，苗栗警方9月同步路口交通安全大執法，規畫10大易肇事路口及4大重點違規項目加強違規取締舉發...

最塞中秋返鄉潮首夜 國2追撞車禍車毀人平安

今天是中秋連假首日，昨晚國道返鄉人潮湧現塞車「紫爆」，2輛轎車夜間行駛國道2號東向往大溪方向，行經國2南桃園交流道前方，...

中秋連假鐵警堅守崗位 徐國勇一早赴台北車站慰勤

中秋連假今天開始，內政部長徐國勇上午9時前往台北車站慰勞堅守崗位、辛苦執勤的鐵路警察，關心中秋節連假期間台、高鐵交通治安...

熱門新聞

載老婆出門卻吞5顆安眠藥開車上路 20歲女慘遭撞飛身亡

口罩國家隊又出槌！委託未經許可公司製造 檢調搜索

蘇花公路卡車與小貨車對撞2人重傷 雙向無法通行

「穿山甲」詹龍欄假釋回老家 行事低調警告誡

疑是夫婦…愛河出口發現2浮屍嚇壞民眾 身體以繩索綑綁

指一審判死不適當 高院改無期：殺妻凶手快70歲了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。