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前職棒兄弟象球星買家瑞駕車翻覆 壓車下兩小時不治
台南市買姓男子昨晚10點20分駕車行經六甲區甲東里工研路彎道與工研路8號前路口時，車輛突然失控，衝落對向路旁邊坡下方果園，買姓男子被90度翻覆的車身重壓兩小時，送醫急救後宣告不治。事故發生原因警方還在調查，不過據了解，身亡的是前兄弟象職棒球星買嘉瑞。
警方表示，因暫無法抽血檢驗酒測值，且車禍現場附近沒有監視器、車上也沒有找到行車紀錄器，事故原因還要進一步調查鑑定。另一乘客謝男多處擦挫傷留院觀察。
當地較偏僻路面彎曲又起伏，經常在路口車禍。麻豆警分局分局長洪頂力表示，這件交通事故疑因駕駛人對路況不熟悉，又遇下坡路段未提前減速而失控釀禍，呼籲民眾行駛至不熟悉路段，除了應依速限行駛外，更應全程繫上安全帶，小心行駛，注意車前道路狀況，遇下坡路段減速慢行，防範此類事故再次發生。
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