苗警路口安全大執法取締5167件 交通事故降低6成

台灣交通事故6成多發生在路口，苗栗警方9月同步路口交通安全大執法，規畫10大易肇事路口及4大重點違規項目加強違規取締舉發，1個月取締5167件，比去年增加約2.6倍、3758件，警方也發現全縣同期事故，也對應減少約6成。

苗栗縣警局同步執行路口安全大執法實施計畫，統計分析9月1至30日取締績效及事故件數，共取締5167件，其中，汽機車不停讓行人及視覺障礙者95件，依道路交通管理處罰條例規定，可處1200到7200元罰鍰；車輛轉向不暫停讓行人及視覺障礙者優先通行165件，罰鍰1200到7200元。

闖紅燈及紅燈右轉4199件，紅燈右轉處600元罰鍰，闖紅燈處1800元到5400元罰鍰；行人未依規定行走行人穿越線，及未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路708件，罰鍰300元，苗栗警方去年年同期取締績效1409件，同期增加3758件。

此外，今年9月有人員傷亡的A1、A2類交通事故，發生141件、死亡或受傷165人，去年同期346件、457人，交通事故減少約6成、205件，並減少死亡或受傷292人。

警方指出，交通部統計交通事故6成多發生於路口，其中行人發生死傷近4成，前3大肇因分別是車輛未注意車前狀況、車輛搶越行人穿越道，及行人未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路，專案性計畫雖執行1個月，警方仍會繼續強化各項取締工作，建立路權觀念。

苗栗縣警局長翁群能呼籲民眾養成「停讓」的好習慣，不光是停讓行人而已，車與車之間也需要禮讓，多一點禮讓，就可能少一些事故與糾紛。