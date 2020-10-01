中秋連假鐵警堅守崗位 徐國勇一早赴台北車站慰勤

中秋連假今天開始，內政部長徐國勇上午9時前往台北車站慰勞堅守崗位、辛苦執勤的鐵路警察，關心中秋節連假期間台、高鐵交通治安狀況；同時警方也呼籲，全國民眾搭乘大眾運輸交通工具時，應維持秩序、提防宵小行竊。

徐國勇說，大家都在快樂地過中秋佳節，鐵路警察則沒得休息，鐵路運輸系統的治安、交通順暢都靠他們，所以今天特別來感謝他們；祝福警察同仁執勤愉快、一切順利，同時祝國人中秋佳節快樂。

鐵路警察局表示，中秋節及接下來的國慶連假，是民眾返鄉、出遊，與家人團聚的重要時光，考量目前我國仍受疫情影響，徐國勇今早親自到台北車站，除了慰勞基層員警、致贈加菜金外，也提醒基層員警在執勤同時，要配合相關防疫措施。

此外，徐國勇也提到，自從鐵警李承翰遇刺殉職，政府除增加鐵路警察員額，也持續強化執勤裝備，如電擊器、辣椒噴霧器等，藉以提升員警執勤安全；希望每位員警持續做好治安、交通及為民服務工作，確保民眾歡度平安、快樂的連續假期。

警方表示，中秋節連續假期，因各地民眾返鄉團聚及全家出遊，各車站人潮湧現，為維護站區、月台搭車民眾安全，鐵路警察局除投入自身警力外，也統合運用志工、保全員、台鐵局及高鐵公司員工，透過警民協力方式，加強站區、月台、平交道巡守及編排護車勤務，以維護行旅安全。