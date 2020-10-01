影／中秋連假首日傳憾事 92歲獨居婦命喪新店民宅火窟

新北市新店區光明街168巷內一棟4樓建物1至3樓今天清晨發生火警全面燃燒，消防局出動上百人到場搶救，消防人員從火場3樓引導2名住戶下樓逃生，但獨居一樓的92歲簡姓婦人因逃生不及，被救出時已無生命跡象，經送醫搶救仍於上午6時40分宣告不治，確實起火原因有待消防局火調人員進一步鑑定調查。

新北消防局今天清晨5時59分獲報，新店區光明街168巷內一棟4樓建物1至3樓全面燃燒，消防人員到場搶救，在3樓救出2名民眾，不用送醫，警方協助消防人員疏散周邊住戶共15人，火勢於6時24分撲滅，並入內搶救，在1樓前陽台發現92歲簡姓老婦，已失去生命跡象，緊急送醫搶救，仍於6時40分宣告不治。

附近住戶表示，火警發生時曾聽到簡姓婦人呼救聲，因火勢一發不可收拾，沒多久就聽不到婦人的呼救聲。據了解，死者獨居，有兩個兒子，但都沒同住，其中一個兒子就住附近，平時都靠兒子照顧，簡婦身體平時算健朗，沒有行動不便問題。