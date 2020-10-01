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神像雕刻店火警店主被燒傷 鄰居1歲外國小孩幸被救出
中秋夜烤肉多，雲林縣北港鎮文化路一家神像雕刻店昨天深夜突然起火，陳姓老闆剛好回家，看到家裡起火，趕緊用水桶潑水救火，不料手臂被火燙傷，因火勢大，險要波及住著法國人的鄰居，1歲的外國小孩睡夢中被救出，有驚無險，火勢很快撲滅，起火原因調查中。
雲林縣北港鎮文化路靠近南陽國小附近，一家神像刻店昨天深夜約10時30分，突然冒起濃煙，二樓很快陷入火海，陳姓店老闆剛好回家，看到家中起火，除趕緊把電源總開關閉，還拿起水桶潑水救火。
當他走到門口潑水時，火勢竄來，他閃避不及，左手臂被燒傷，幸無大礙，北港消防隊據趕火速趕到，消防分隊長陳思淵馬上了解火場內是否有人受困，因火場鄰居是一家法式輕食館，住著一對法國籍夫婦，當時才1歲大的小孩還在睡，母親原以為是中秋節有人烤肉的煙味，後來才發現竟是鄰居起火，驚嚇中，在消防員引導下，冒著濃煙趕緊把小孩抱離現場，有驚無險。
經消防隊約二十分鐘搶救，把火勢撲滅，損失和起火原因調查中，消防分隊長陳思淵呼籲中秋節放煙火和烤肉的人多，天乾物燥加上秋風大，務必小心火燭和用電。
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