4分鐘路程卻迷航4小時 警民攜手助77歲老翁返家

台中市南區1名77歲的陳姓老翁，昨天下午出門至距離住家350公尺的郵局領錢，返家時卻怎樣都找不到回家的路，步行僅需4分鐘的路程，卻讓他迷航了近4小時，熱心店家察覺有異協助報警，在眾人協力下，讓陳姓老翁得以返回咫尺天涯的住家，也讓他開心的向警方敬禮表達謝意。

台中市警三分局勤工派出所員警，昨天傍晚巡邏獲報南區文心南路的通訊行有迷失老人需警方協助。警方到場後，77歲的陳姓老翁告訴員警，他下午獨自出門想至附近的郵局領錢，不料領完錢後，在文心南路與復興路周邊繞了3、4個小時，卻怎麼都走不回步行只需4分鐘的家，讓他越走越心慌。

直到文心南路上好心的店家察覺老翁「路過」的次數異常頻繁，上前詢問後聽見老翁走了這麼久也嚇一大跳，擔心他體力不支，便請他進入店內休息，並通知警方前來協助。

巡佐蔡福宜、警員黃建銘發現陳翁對於自身資訊都不甚清楚，疑有失智症狀，研判其應非第一次走失，幸好沒多久即在陳翁的褲子口袋深處找到證件，讓警方得以順利將其送返住家。