聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中烏日紙器廠凌晨火警 業者1家3口被嗆醒及時逃生
台中市烏日區溪福路一家紙器鐵皮廠凌晨2時發生火警，火勢燃燒迅速，並延燒至隔壁的汽車修配廠，所幸無人傷亡。因紙器有隔間，悶燒至凌晨5時許才完全撲滅，起火原因調查中。
紙器廠王姓業者一家3口凌晨被火勢驚醒，驚險逃出，但寵物犬來不及逃出。王家人一度心急如焚想要衝進尋找，被消防隊員攔下，但為傷心之情仍溢於言表。對於為何起火，王姓業者聲稱廠房沒有堆放易燃物品，不清楚起火原因。
消防局凌晨2時17分據報，指位於烏日區溪福路的這家紙器廠起火，2時24分趕抵救火。現場1樓為連棟鐵皮建築物，2樓自行隔間堆放成品及半成品加工紙製品，火勢延燒至隔壁的汽車修配廠。初估，大火燒損內部隔間、辦公室，面積約200平方公尺。
消防局指該工廠從事紙盒加工成型及包裝，王姓業者與妻兒睡在廠內2樓，所幸睡夢中被濃煙嗆醒，一家3口及時逃生；他們在火場現場不禁掉淚，並跪地雙手合十祈求災難趕快結束。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言