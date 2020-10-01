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台中烏日紙器廠凌晨火警 業者1家3口被嗆醒及時逃生

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市烏日區溪福路一家紙器鐵皮廠凌晨2時發生火警，火勢燃燒迅速，並延燒至隔壁的汽車修配廠，所幸無人傷亡。圖／台中市消防局提供
台中市烏日區溪福路一家紙器鐵皮廠凌晨2時發生火警，火勢燃燒迅速，並延燒至隔壁的汽車修配廠，所幸無人傷亡。圖／台中市消防局提供
台中市烏日區溪福路一家紙器鐵皮廠凌晨2時發生火警，火勢燃燒迅速，並延燒至隔壁的汽車修配廠，所幸無人傷亡。因紙器有隔間，悶燒至凌晨5時許才完全撲滅，起火原因調查中。

紙器廠王姓業者一家3口凌晨被火勢驚醒，驚險逃出，但寵物犬來不及逃出。王家人一度心急如焚想要衝進尋找，被消防隊員攔下，但為傷心之情仍溢於言表。對於為何起火，王姓業者聲稱廠房沒有堆放易燃物品，不清楚起火原因。

消防局凌晨2時17分據報，指位於烏日區溪福路的這家紙器廠起火，2時24分趕抵救火。現場1樓為連棟鐵皮建築物，2樓自行隔間堆放成品及半成品加工紙製品，火勢延燒至隔壁的汽車修配廠。初估，大火燒損內部隔間、辦公室，面積約200平方公尺。

消防局指該工廠從事紙盒加工成型及包裝，王姓業者與妻兒睡在廠內2樓，所幸睡夢中被濃煙嗆醒，一家3口及時逃生；他們在火場現場不禁掉淚，並跪地雙手合十祈求災難趕快結束。

台中市烏日區溪福路一家紙器鐵皮廠凌晨2時發生火警，火勢燃燒迅速，並延燒至隔壁的汽車修配廠，所幸無人傷亡。圖／台中市消防局提供
台中市烏日區溪福路一家紙器鐵皮廠凌晨2時發生火警，火勢燃燒迅速，並延燒至隔壁的汽車修配廠，所幸無人傷亡。圖／台中市消防局提供
台中市烏日區溪福路一家紙器鐵皮廠凌晨2時發生火警，火勢燃燒迅速，並延燒至隔壁的汽車修配廠，所幸無人傷亡。圖／台中市消防局提供
台中市烏日區溪福路一家紙器鐵皮廠凌晨2時發生火警，火勢燃燒迅速，並延燒至隔壁的汽車修配廠，所幸無人傷亡。圖／台中市消防局提供

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