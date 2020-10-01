台中烏日紙器廠凌晨火警 業者1家3口被嗆醒及時逃生

台中市烏日區溪福路一家紙器鐵皮廠凌晨2時發生火警，火勢燃燒迅速，並延燒至隔壁的汽車修配廠，所幸無人傷亡。圖／台中市消防局提供 台中市烏日區溪福路一家紙器鐵皮廠凌晨2時發生火警，火勢燃燒迅速，並延燒至隔壁的汽車修配廠，所幸無人傷亡。因紙器有隔間，悶燒至凌晨5時許才完全撲滅，起火原因調查中。

紙器廠王姓業者一家3口凌晨被火勢驚醒，驚險逃出，但寵物犬來不及逃出。王家人一度心急如焚想要衝進尋找，被消防隊員攔下，但為傷心之情仍溢於言表。對於為何起火，王姓業者聲稱廠房沒有堆放易燃物品，不清楚起火原因。

消防局凌晨2時17分據報，指位於烏日區溪福路的這家紙器廠起火，2時24分趕抵救火。現場1樓為連棟鐵皮建築物，2樓自行隔間堆放成品及半成品加工紙製品，火勢延燒至隔壁的汽車修配廠。初估，大火燒損內部隔間、辦公室，面積約200平方公尺。