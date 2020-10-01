「只要敢領一定抓到你」 警在行庫、超商貼警語警告車手
為防制詐欺車手在金融機構ATM提領贓款，屏東縣內埔警分局製作防制車手提領警語，有別於詐欺宣導多為被害人或一般民眾，宣導警語針對詐欺提領車手，並以查獲的實際案例車手為背景，明確警告車手將處以有期徒刑、賠償被害款項，震懾意味濃厚，展現警方打擊詐欺犯罪的決心。
屏東縣內埔警分局統計，今年遭車手提領次數108次，提領處所包含金融機構、超商及全聯商店，被害民眾計32人、金額470萬元，經分析被害案件以「假冒親友借錢」為多，該轄提領的車手共6人均查緝到案，警方持續追查幕後的詐欺集團成員。
警方說，警語張貼處遍及轄內18處金融機構、23處超商，除了製作警語警告車手之外，也強化ATM鄰近路口及民間監錄系統的配置，針對提領的熱點時段規畫埋伏及守望工作，結合交通事故防制規畫就地路檢勤務，佈下天羅地網，期能有效打擊詐欺犯罪，防止民眾被騙。
內埔警分局長蔡耀順呼籲民眾，電話中提到關鍵字，借錢、ATM、遊戲點數等，請立即掛掉電話避免被操縱情緒，撥打110、165查證，網路求職或借錢，提款卡、存簿等絕不能離身，以避免淪為詐欺集團的幫兇。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言