「只要敢領一定抓到你」 警在行庫、超商貼警語警告車手

屏東縣內埔警分局製作防制車手提領警語，並以查獲的實際案例車手為背景，明確警告車手將處以有期徒刑、賠償被害款項，震懾意味濃厚。圖／警方提供 為防制詐欺車手在金融機構ATM提領贓款，屏東縣內埔警分局製作防制車手提領警語，有別於詐欺宣導多為被害人或一般民眾，宣導警語針對詐欺提領車手，並以查獲的實際案例車手為背景，明確警告車手將處以有期徒刑、賠償被害款項，震懾意味濃厚，展現警方打擊詐欺犯罪的決心。

屏東縣內埔警分局統計，今年遭車手提領次數108次，提領處所包含金融機構、超商及全聯商店，被害民眾計32人、金額470萬元，經分析被害案件以「假冒親友借錢」為多，該轄提領的車手共6人均查緝到案，警方持續追查幕後的詐欺集團成員。

警方說，警語張貼處遍及轄內18處金融機構、23處超商，除了製作警語警告車手之外，也強化ATM鄰近路口及民間監錄系統的配置，針對提領的熱點時段規畫埋伏及守望工作，結合交通事故防制規畫就地路檢勤務，佈下天羅地網，期能有效打擊詐欺犯罪，防止民眾被騙。